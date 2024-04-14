Карта затопления 17 микрорайонов Кургана при продолжении критического повышения Тобола

Карта затопления Кургана при росте уровня Тобола
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В Кургане соорудили водоналивные дамбы, которые помогут спасти город от наводнения Фото:
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17 микрорайонов Кургана накроет водой при достижении уровня Тобола 674 см. Сейчас на 16:00 вода в реке увеличилась до 547 см. Информация о зонах затопления содержится в данных департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана.

Под водой, согласно данным властей, в первую очередь окажутся микрорайоны Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Кулацкий, Тополя, Увал, Южный, Ключи, Смолино, Затобольный, Глинки, Малое Чаусово, Вороновка, Храпово, Челноково, Восточный, Северный. Жителям всех микрорайонов, попадающих в зону затопления, власти предлагают превентивно эвакуироваться.

В Кургане, по прогнозам властей, ожидается масштабное наводнение, которое может достигнуть 11 метров. В районе села Бараба Кетовского округа уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на рекордные 3,5 метра. Власти анонсировали, что большая вода придет в Курган 14 и 15 апреля.

В Кургане ожидается наводнение
В Кургане ожидается наводнение

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17 микрорайонов Кургана накроет водой при достижении уровня Тобола 674 см. Сейчас на 16:00 вода в реке увеличилась до 547 см. Информация о зонах затопления содержится в данных департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана. Под водой, согласно данным властей, в первую очередь окажутся микрорайоны Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Кулацкий, Тополя, Увал, Южный, Ключи, Смолино, Затобольный, Глинки, Малое Чаусово, Вороновка, Храпово, Челноково, Восточный, Северный. Жителям всех микрорайонов, попадающих в зону затопления, власти предлагают превентивно эвакуироваться. В Кургане, по прогнозам властей, ожидается масштабное наводнение, которое может достигнуть 11 метров. В районе села Бараба Кетовского округа уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на рекордные 3,5 метра. Власти анонсировали, что большая вода придет в Курган 14 и 15 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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