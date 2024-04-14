В районе села Бараба Кетовского округа уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на рекордные 3,5 метра. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.
«В Тоболе в районе Барабы за сутки почти 3,5 метра воды прибыло», — сообщила жительница села. По данным интерактивной карты «Паводок 2024», на 14:00 14 апреля уровень воды в села Бараба был +172 см. При этом сутки назад отмечался уровень -155 см.
Ранее URA.RU писало, что в селе Утятское Курганская область вода затопила платный мост и дорогу. А в деревне Лаптева Кетовского округа (Курганская область) водой смыло понтонный мост. Его унесло по течению к Кургану, но спасатели остановили и закрепили конструкцию. Ситуацией с мостами заинтересовалась Транспортная прокуратура.
Уровень воды в реке Тобол на 14 апреля, 14:00 в районе села Бараба
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В районе села Бараба Кетовского округа уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на рекордные 3,5 метра. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. «В Тоболе в районе Барабы за сутки почти 3,5 метра воды прибыло», — сообщила жительница села. По данным интерактивной карты «Паводок 2024», на 14:00 14 апреля уровень воды в села Бараба был +172 см. При этом сутки назад отмечался уровень -155 см. Речная вода подступила к пробуренным в почве отверстиям рядом с поселком Бараба. По задумке властей, эти меры могут снизить последствия паводка. Ранее URA.RU писало, что в селе Утятское Курганская область вода затопила платный мост и дорогу. А в деревне Лаптева Кетовского округа (Курганская область) водой смыло понтонный мост. Его унесло по течению к Кургану, но спасатели остановили и закрепили конструкцию. Ситуацией с мостами заинтересовалась Транспортная прокуратура.