Большая вода движется в Курган Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В районе села Бараба Кетовского округа уровень воды в реке Тобол за сутки поднялся на рекордные 3,5 метра. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.

«В Тоболе в районе Барабы за сутки почти 3,5 метра воды прибыло», — сообщила жительница села. По данным интерактивной карты «Паводок 2024», на 14:00 14 апреля уровень воды в села Бараба был +172 см. При этом сутки назад отмечался уровень -155 см.

Речная вода подступила к пробуренным в почве отверстиям рядом с поселком Бараба. По задумке властей, эти меры могут снизить последствия паводка.

Ранее URA.RU писало, что в селе Утятское Курганская область вода затопила платный мост и дорогу. А в деревне Лаптева Кетовского округа (Курганская область) водой смыло понтонный мост. Его унесло по течению к Кургану, но спасатели остановили и закрепили конструкцию. Ситуацией с мостами заинтересовалась Транспортная прокуратура.

Уровень воды в реке Тобол на 14 апреля, 14:00 в районе села Бараба Скрин: Паводок 2024

Уровень в реке Тобол у поста в районе села Бараба Кетовского округе на 13 апреля Скрин: Паводок 2024