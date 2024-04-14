В США заявили, что не верят в полноценную войну Израиля и Ирана

Представитель Белого дома Кирби: атака Ирана на Израиль не перерастет в войну
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Джон Кирби не верит в развязывание войны между Израилем и Ираном Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

В США не верят, что атака Ирана на Израиль сможет перерасти в полноценный военный конфликт. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мы не верим, что случившееся перерастет в региональную войну, и наше участие в противостоянии вчерашнему нападению было направлено на то, чтобы предотвратить это», — сказал Джон Кирби. Свое заявление он сделал в эфире телеканала CNN.

Иран, Ливия и Сирия атаковали Израиль ракетами и беспилотниками в ночь на 14 апреля. Сообщалось, что в израильском военном кабинете обсуждалась возможность ответного удара, однако президент США Джо Байден отговорил премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху от подобных действий.

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В США не верят, что атака Ирана на Израиль сможет перерасти в полноценный военный конфликт. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы не верим, что случившееся перерастет в региональную войну, и наше участие в противостоянии вчерашнему нападению было направлено на то, чтобы предотвратить это», — сказал Джон Кирби. Свое заявление он сделал в эфире телеканала CNN. Иран, Ливия и Сирия атаковали Израиль ракетами и беспилотниками в ночь на 14 апреля. Сообщалось, что в израильском военном кабинете обсуждалась возможность ответного удара, однако президент США Джо Байден отговорил премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху от подобных действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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