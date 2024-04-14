В США заявили, что не верят в полноценную войну Израиля и Ирана

В США не верят, что атака Ирана на Израиль сможет перерасти в полноценный военный конфликт. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Мы не верим, что случившееся перерастет в региональную войну, и наше участие в противостоянии вчерашнему нападению было направлено на то, чтобы предотвратить это», — сказал Джон Кирби. Свое заявление он сделал в эфире телеканала CNN.
Иран, Ливия и Сирия атаковали Израиль ракетами и беспилотниками в ночь на 14 апреля. Сообщалось, что в израильском военном кабинете обсуждалась возможность ответного удара, однако президент США Джо Байден отговорил премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху от подобных действий.
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В США не верят, что атака Ирана на Израиль сможет перерасти в полноценный военный конфликт. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы не верим, что случившееся перерастет в региональную войну, и наше участие в противостоянии вчерашнему нападению было направлено на то, чтобы предотвратить это», — сказал Джон Кирби. Свое заявление он сделал в эфире телеканала CNN. Иран, Ливия и Сирия атаковали Израиль ракетами и беспилотниками в ночь на 14 апреля. Сообщалось, что в израильском военном кабинете обсуждалась возможность ответного удара, однако президент США Джо Байден отговорил премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху от подобных действий.