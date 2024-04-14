В мире США В США заявили, что не верят в полноценную войну Израиля и Ирана Представитель Белого дома Кирби: атака Ирана на Израиль не перерастет в войну 14 апреля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 + Джон Кирби не верит в развязывание войны между Израилем и Ираном Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем В США не верят, что атака Ирана на Израиль сможет перерасти в полноценный военный конфликт. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы не верим, что случившееся перерастет в региональную войну, и наше участие в противостоянии вчерашнему нападению было направлено на то, чтобы предотвратить это», — сказал Джон Кирби. Свое заявление он сделал в эфире телеканала CNN. Иран, Ливия и Сирия атаковали Израиль ракетами и беспилотниками в ночь на 14 апреля. Сообщалось, что в израильском военном кабинете обсуждалась возможность ответного удара, однако президент США Джо Байден отговорил премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху от подобных действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В США не верят, что атака Ирана на Израиль сможет перерасти в полноценный военный конфликт. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. «Мы не верим, что случившееся перерастет в региональную войну, и наше участие в противостоянии вчерашнему нападению было направлено на то, чтобы предотвратить это», — сказал Джон Кирби. Свое заявление он сделал в эфире телеканала CNN. Иран, Ливия и Сирия атаковали Израиль ракетами и беспилотниками в ночь на 14 апреля. Сообщалось, что в израильском военном кабинете обсуждалась возможность ответного удара, однако президент США Джо Байден отговорил премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху от подобных действий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям