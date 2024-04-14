Приплывающий по Тоболу мусор забивает главный гидроузел Кургана. Видео

14 апреля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Спасатели занимаются ликвидацией затора из мусора на главном гидроузле Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией затора из мусора, прибывающего по реке Тобол к главному гидроузлу дамбы на шоссе имени Тюнина в Кургане. Об этом URA.RU сообщают читатели, ставшие очевидцами очистительных работ спасателей. «Затор, образовавшийся у гидроузла на дамбе возле шоссе Тюнина ликвидируют МЧС», — сообщают читатели. На кадрах, которые жители отправили в редакцию URA.RU, видно, как на месте работают несколько спасателей, разгребающих затор, а также лодка МЧС России. При этом очевидцы сообщают, что на другой стороне еще наблюдается скопление мусора. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на гидроузле образовался затор, который может осложнить прохождение воды во время паводка и поднять ее уровень. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что была поставлена задача решить эту проблему. Также он отмечал, что неподалеку находится свалка шин и деревянного мусора, что также может создать серьезные проблемы. Актуальная информация, связанная с наводнением, — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией затора из мусора, прибывающего по реке Тобол к главному гидроузлу дамбы на шоссе имени Тюнина в Кургане. Об этом URA.RU сообщают читатели, ставшие очевидцами очистительных работ спасателей. «Затор, образовавшийся у гидроузла на дамбе возле шоссе Тюнина ликвидируют МЧС», — сообщают читатели. На кадрах, которые жители отправили в редакцию URA.RU, видно, как на месте работают несколько спасателей, разгребающих затор, а также лодка МЧС России. При этом очевидцы сообщают, что на другой стороне еще наблюдается скопление мусора. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на гидроузле образовался затор, который может осложнить прохождение воды во время паводка и поднять ее уровень. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что была поставлена задача решить эту проблему. Также он отмечал, что неподалеку находится свалка шин и деревянного мусора, что также может создать серьезные проблемы. Актуальная информация, связанная с наводнением, — в онлайн-трансляции агентства.