Приплывающий по Тоболу мусор забивает главный гидроузел Кургана. Видео

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Виды города. Курган, строящийся храм, дамба кургана, плотина кургана
Спасатели занимаются ликвидацией затора из мусора на главном гидроузле Кургана Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией затора из мусора, прибывающего по реке Тобол к главному гидроузлу дамбы на шоссе имени Тюнина в Кургане. Об этом URA.RU сообщают читатели, ставшие очевидцами очистительных работ спасателей.

«Затор, образовавшийся у гидроузла на дамбе возле шоссе Тюнина ликвидируют МЧС», — сообщают читатели. На кадрах, которые жители отправили в редакцию URA.RU, видно, как на месте работают несколько спасателей, разгребающих затор, а также лодка МЧС России. При этом очевидцы сообщают, что на другой стороне еще наблюдается скопление мусора.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на гидроузле образовался затор, который может осложнить прохождение воды во время паводка и поднять ее уровень. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что была поставлена задача решить эту проблему. Также он отмечал, что неподалеку находится свалка шин и деревянного мусора, что также может создать серьезные проблемы. Актуальная информация, связанная с наводнением, — в онлайн-трансляции агентства.

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Сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией затора из мусора, прибывающего по реке Тобол к главному гидроузлу дамбы на шоссе имени Тюнина в Кургане. Об этом URA.RU сообщают читатели, ставшие очевидцами очистительных работ спасателей. «Затор, образовавшийся у гидроузла на дамбе возле шоссе Тюнина ликвидируют МЧС», — сообщают читатели. На кадрах, которые жители отправили в редакцию URA.RU, видно, как на месте работают несколько спасателей, разгребающих затор, а также лодка МЧС России. При этом очевидцы сообщают, что на другой стороне еще наблюдается скопление мусора. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на гидроузле образовался затор, который может осложнить прохождение воды во время паводка и поднять ее уровень. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что была поставлена задача решить эту проблему. Также он отмечал, что неподалеку находится свалка шин и деревянного мусора, что также может создать серьезные проблемы. Актуальная информация, связанная с наводнением, — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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