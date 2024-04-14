В Кургане эвакуируют жителей микрорайона, на который движется «море воды»

Эвакуируют курганцев из Нижней Утятки, которую может отрезать паводок

14 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Шумков дал команду эвакуировать жителей микрорайона Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане объявлена эвакуация жителей микрорайона Нижняя Утятка из-за риска, что большая вода отрежет его от города. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Ввиду риска отрезания Нижней Утятки дана команда эвакуировать ее жителей. Следующим по течению будет сам город Курган и прежде всего — вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», — написал Шумков. Глава региона пояснил, что при движении паводка перед волной резко повышается уровень грунтовых вод. «Затем образуются сеть озер, заполненных водой лощин и проток, и через день на этом месте образуется сплошное зеркало воды, заливается вся пойма. Так сейчас выглядит картинка с отметки от сельхозакадемии — выше по течению почти море, внизу идет активное заполнение поймы», — сообщил он. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана продолжает расти, а течение ускоряется. Ранее URA.RU писало, что 17 микрорайонов Кургана накроет водой при достижении уровня Тобола 674 см. Сейчас на 16:00 вода в реке увеличилась до 547 см. Карту можно посмотреть здесь. Вся информация о паводке в Курганской области и эвакуации жителей — в прямой трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане объявлена эвакуация жителей микрорайона Нижняя Утятка из-за риска, что большая вода отрежет его от города. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Ввиду риска отрезания Нижней Утятки дана команда эвакуировать ее жителей. Следующим по течению будет сам город Курган и прежде всего — вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», — написал Шумков. Глава региона пояснил, что при движении паводка перед волной резко повышается уровень грунтовых вод. «Затем образуются сеть озер, заполненных водой лощин и проток, и через день на этом месте образуется сплошное зеркало воды, заливается вся пойма. Так сейчас выглядит картинка с отметки от сельхозакадемии — выше по течению почти море, внизу идет активное заполнение поймы», — сообщил он. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана продолжает расти, а течение ускоряется. Ранее URA.RU писало, что 17 микрорайонов Кургана накроет водой при достижении уровня Тобола 674 см. Сейчас на 16:00 вода в реке увеличилась до 547 см. Карту можно посмотреть здесь. Вся информация о паводке в Курганской области и эвакуации жителей — в прямой трансляции URA.RU.