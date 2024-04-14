В Кетово началась эвакуация жителей из-за паводка. Видео

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, мчс, эвакуация, потоп, половодье, спасатели, паводок, наводнение, спасательные работы, стихийное бедствие, разлив
Жителей Кетово предупредили о необходимости эвакуироваться из мест подтопления Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Недалеко от Кургана в селе Кетово 14 апреля вечером началась эвакуация населения из-за паводка. Об этом URA.RU сообщил местный житель.

«В Кетово объявлена эвакуация жителей из мест возможного подтопления. По селу ездит машина и через громкоговоритель предупреждает людей», — говорится в сообщении жителя, который прислал видео с места событий.

Ранее в селе Бараба Кетовского округа уровень воды в Тоболе повысился на три сантиметра на 14 апреля в 20:00. За восемь часов прирост составил 31 сантиметр.

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Недалеко от Кургана в селе Кетово 14 апреля вечером началась эвакуация населения из-за паводка. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «В Кетово объявлена эвакуация жителей из мест возможного подтопления. По селу ездит машина и через громкоговоритель предупреждает людей», — говорится в сообщении жителя, который прислал видео с места событий. Ранее в селе Бараба Кетовского округа уровень воды в Тоболе повысился на три сантиметра на 14 апреля в 20:00. За восемь часов прирост составил 31 сантиметр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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