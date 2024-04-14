Жителей Кетово предупредили о необходимости эвакуироваться из мест подтопления
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Недалеко от Кургана в селе Кетово 14 апреля вечером началась эвакуация населения из-за паводка. Об этом URA.RU сообщил местный житель.
«В Кетово объявлена эвакуация жителей из мест возможного подтопления. По селу ездит машина и через громкоговоритель предупреждает людей», — говорится в сообщении жителя, который прислал видео с места событий.
Ранее в селе Бараба Кетовского округа уровень воды в Тоболе повысился на три сантиметра на 14 апреля в 20:00. За восемь часов прирост составил 31 сантиметр.
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