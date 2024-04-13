Губернатор Моор с вертолета оценил обстановку на реках региона. Фото

Губернатор Моор: на реке Ишим в ближайшие часы ожидается повышение воды

14 апреля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Моор с вертолета оценил обстановку на реках Тобол и Ишим Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Губернатор Тюменской области Александр Моор с вертолета осмотрел обстановку, складывающуюся на реках Тобол и Ишим. От отметил, что на Ишиме в ближайшие часы ожидается повышение до неблагоприятной отметки. Об этом он сообщил в свое telegram-канале. «Сегодня работаю в районах Тюменской области, которые попадают в зону возможного подтопления. С вертолета оценил обстановку, которая складывается на реках Тобол и Ишим», — написал Моор. По его словам, на Тоболе вода очистилась ото льда. Местами наблюдаются заторы, с которыми планируют работать. Уровень воды добавляется в пределах нормы. На Ишиме лед стоит в городе и выше по течению в районе гидропоста в селе Ильинка. В ближайшие часы там ожидается повышение до неблагоприятной отметки — 800 см. Заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона Владимир Чейметов рассказал, что вода в реке Ишим поднялась за сутки до 52 см, а в Тоболе до 47 см. Отмечается, что в Тюменской области к мониторингу водных объектов привлекли авиацию. Жителей деревень Лайкова и Бутырки, который находятся в Ишимском районе, эвакуируют в пункты временного размещения. Фото: telegram-канал Александра Моора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор с вертолета осмотрел обстановку, складывающуюся на реках Тобол и Ишим. От отметил, что на Ишиме в ближайшие часы ожидается повышение до неблагоприятной отметки. Об этом он сообщил в свое telegram-канале. «Сегодня работаю в районах Тюменской области, которые попадают в зону возможного подтопления. С вертолета оценил обстановку, которая складывается на реках Тобол и Ишим», — написал Моор. По его словам, на Тоболе вода очистилась ото льда. Местами наблюдаются заторы, с которыми планируют работать. Уровень воды добавляется в пределах нормы. На Ишиме лед стоит в городе и выше по течению в районе гидропоста в селе Ильинка. В ближайшие часы там ожидается повышение до неблагоприятной отметки — 800 см. Заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона Владимир Чейметов рассказал, что вода в реке Ишим поднялась за сутки до 52 см, а в Тоболе до 47 см. Отмечается, что в Тюменской области к мониторингу водных объектов привлекли авиацию. Жителей деревень Лайкова и Бутырки, который находятся в Ишимском районе, эвакуируют в пункты временного размещения.