14 апреля 2024

В Кургане раскопали дамбу, чтобы эвакуировать жителей. Видео

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Возведение водоналивной дамбы. Курган, возведение, дамба, строительство, водоналивная
В Кургане сделали проход в дамбе для эвакуации жителей Фото:
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В микрорайоне Вороновка города Кургана и в районе садовых товариществ власти организовали проходы для жителей, которые не успели эвакуироваться. Для этого пришлось прокопать дамбу. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.

«В микрорайоне Вороновка, в районе СНТ вдоль дороги на Омский мост, принято решение сделать эвакопосты для проезда жителей, которые еще не эвакуировались. Эвакопосты будут расположены на въезде в СНТ „Локомотив“ и ближе к Омскому мосту. Они будут работать только на выезд транспорта», — говорится в сообщении представителей властей региона.

При подходе воды в район проходов будут выставлены автобусы. В случае подтопления проемы насыпи будут снова закрыты, предупреждают власти.

Ранее в Кургане в микрорайоне Челноково эвакуационные группы начали обход по домам. Группа состоит из чиновников, которые рассказывают горожанам о том, что нужно делать в условиях наводнения и где находятся пункты временного размещения граждан.

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В микрорайоне Вороновка города Кургана и в районе садовых товариществ власти организовали проходы для жителей, которые не успели эвакуироваться. Для этого пришлось прокопать дамбу. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «В микрорайоне Вороновка, в районе СНТ вдоль дороги на Омский мост, принято решение сделать эвакопосты для проезда жителей, которые еще не эвакуировались. Эвакопосты будут расположены на въезде в СНТ „Локомотив“ и ближе к Омскому мосту. Они будут работать только на выезд транспорта», — говорится в сообщении представителей властей региона. При подходе воды в район проходов будут выставлены автобусы. В случае подтопления проемы насыпи будут снова закрыты, предупреждают власти. Ранее в Кургане в микрорайоне Челноково эвакуационные группы начали обход по домам. Группа состоит из чиновников, которые рассказывают горожанам о том, что нужно делать в условиях наводнения и где находятся пункты временного размещения граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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