В Кургане раскопали дамбу, чтобы эвакуировать жителей. Видео

15 апреля 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

В Кургане сделали проход в дамбе для эвакуации жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Вороновка города Кургана и в районе садовых товариществ власти организовали проходы для жителей, которые не успели эвакуироваться. Для этого пришлось прокопать дамбу. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «В микрорайоне Вороновка, в районе СНТ вдоль дороги на Омский мост, принято решение сделать эвакопосты для проезда жителей, которые еще не эвакуировались. Эвакопосты будут расположены на въезде в СНТ „Локомотив“ и ближе к Омскому мосту. Они будут работать только на выезд транспорта», — говорится в сообщении представителей властей региона. При подходе воды в район проходов будут выставлены автобусы. В случае подтопления проемы насыпи будут снова закрыты, предупреждают власти. Ранее в Кургане в микрорайоне Челноково эвакуационные группы начали обход по домам. Группа состоит из чиновников, которые рассказывают горожанам о том, что нужно делать в условиях наводнения и где находятся пункты временного размещения граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Вороновка города Кургана и в районе садовых товариществ власти организовали проходы для жителей, которые не успели эвакуироваться. Для этого пришлось прокопать дамбу. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «В микрорайоне Вороновка, в районе СНТ вдоль дороги на Омский мост, принято решение сделать эвакопосты для проезда жителей, которые еще не эвакуировались. Эвакопосты будут расположены на въезде в СНТ „Локомотив“ и ближе к Омскому мосту. Они будут работать только на выезд транспорта», — говорится в сообщении представителей властей региона. При подходе воды в район проходов будут выставлены автобусы. В случае подтопления проемы насыпи будут снова закрыты, предупреждают власти. Ранее в Кургане в микрорайоне Челноково эвакуационные группы начали обход по домам. Группа состоит из чиновников, которые рассказывают горожанам о том, что нужно делать в условиях наводнения и где находятся пункты временного размещения граждан.