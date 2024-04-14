Россия в ООН призвала Израиль взять пример с Ирана после обострения конфликта

15 апреля 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

РФ призывает Израиль к сдержанности от дальнейшего обострения конфликта с Ираном, заявил Небензя Фото: Пресс-служба Соведа Федерации Российская сторона обратилась к Израилю с призывом к сдержанности и отказу от дальнейшей эскалации военных действий, следуя заявленной позиции Ирана. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности. «Отмечаем сигнал Тегерана о нежелании дальнейшей эскалации военных действий с Израилем. Настоятельно призываем Западный Иерусалим последовать его примеру», — сказал Небензя, трансляция велась на официальном youtube-канале ООН. Постпред РФ подчеркнул необходимость прекращения провокационных силовых акций со стороны Израиля, которые могут привести к серьезным рискам и последствиям на Ближнем Востоке. Регион и так переживает период дестабилизации из-за обострения палестино-израильского противостояния, подытожил Небензя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская сторона обратилась к Израилю с призывом к сдержанности и отказу от дальнейшей эскалации военных действий, следуя заявленной позиции Ирана. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности. «Отмечаем сигнал Тегерана о нежелании дальнейшей эскалации военных действий с Израилем. Настоятельно призываем Западный Иерусалим последовать его примеру», — сказал Небензя, трансляция велась на официальном youtube-канале ООН. Постпред РФ подчеркнул необходимость прекращения провокационных силовых акций со стороны Израиля, которые могут привести к серьезным рискам и последствиям на Ближнем Востоке. Регион и так переживает период дестабилизации из-за обострения палестино-израильского противостояния, подытожил Небензя.