14 апреля 2024

Россия в ООН призвала Израиль взять пример с Ирана после обострения конфликта

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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
РФ призывает Израиль к сдержанности от дальнейшего обострения конфликта с Ираном, заявил Небензя Фото:

Российская сторона обратилась к Израилю с призывом к сдержанности и отказу от дальнейшей эскалации военных действий, следуя заявленной позиции Ирана. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности.

«Отмечаем сигнал Тегерана о нежелании дальнейшей эскалации военных действий с Израилем. Настоятельно призываем Западный Иерусалим последовать его примеру», — сказал Небензя, трансляция велась на официальном youtube-канале ООН.

Постпред РФ подчеркнул необходимость прекращения провокационных силовых акций со стороны Израиля, которые могут привести к серьезным рискам и последствиям на Ближнем Востоке. Регион и так переживает период дестабилизации из-за обострения палестино-израильского противостояния, подытожил Небензя.

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Российская сторона обратилась к Израилю с призывом к сдержанности и отказу от дальнейшей эскалации военных действий, следуя заявленной позиции Ирана. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности. «Отмечаем сигнал Тегерана о нежелании дальнейшей эскалации военных действий с Израилем. Настоятельно призываем Западный Иерусалим последовать его примеру», — сказал Небензя, трансляция велась на официальном youtube-канале ООН. Постпред РФ подчеркнул необходимость прекращения провокационных силовых акций со стороны Израиля, которые могут привести к серьезным рискам и последствиям на Ближнем Востоке. Регион и так переживает период дестабилизации из-за обострения палестино-израильского противостояния, подытожил Небензя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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