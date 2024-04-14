14 апреля 2024

ВСУ изрешетили кассетными авиабомбами РБК-500. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ испытали на себе удар кассетными бомбами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) попали под удар кассетных авиабомб РБК-500 под Верхнекаменском. Об этом сообщил telegram-канал Readovka.

«Позиции ВСУ были поражены кассетными авиабомбами РБК-500 под Верхнекаменском. После россыпи взрывов земля ушла из-под ног украинцев», — говорится в посте канала.

На видео с Северского направления видно применение кассетных авиабомб РБК-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Бомбы предназначены для поражения живой силы и легкой бронетехники противника. Носителями боеприпасов являются истребители Су-34, передает Readovka.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее российские военные взяли под контроль село Первомайское. Контроль над Первомайским дает возможность прицельно бить по позициям и укрепрайонам ВСУ сразу на трех направлениях и с куда большей дальностью.

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Вооруженные Силы Украины (ВСУ) попали под удар кассетных авиабомб РБК-500 под Верхнекаменском. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. «Позиции ВСУ были поражены кассетными авиабомбами РБК-500 под Верхнекаменском. После россыпи взрывов земля ушла из-под ног украинцев», — говорится в посте канала. На видео с Северского направления видно применение кассетных авиабомб РБК-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Бомбы предназначены для поражения живой силы и легкой бронетехники противника. Носителями боеприпасов являются истребители Су-34, передает Readovka. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее российские военные взяли под контроль село Первомайское. Контроль над Первомайским дает возможность прицельно бить по позициям и укрепрайонам ВСУ сразу на трех направлениях и с куда большей дальностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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