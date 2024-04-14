Вооруженные Силы Украины (ВСУ) попали под удар кассетных авиабомб РБК-500 под Верхнекаменском. Об этом сообщил telegram-канал Readovka.
«Позиции ВСУ были поражены кассетными авиабомбами РБК-500 под Верхнекаменском. После россыпи взрывов земля ушла из-под ног украинцев», — говорится в посте канала.
На видео с Северского направления видно применение кассетных авиабомб РБК-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Бомбы предназначены для поражения живой силы и легкой бронетехники противника. Носителями боеприпасов являются истребители Су-34, передает Readovka.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее российские военные взяли под контроль село Первомайское. Контроль над Первомайским дает возможность прицельно бить по позициям и укрепрайонам ВСУ сразу на трех направлениях и с куда большей дальностью.
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