ВСУ изрешетили кассетными авиабомбами РБК-500. Видео

15 апреля 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

ВСУ испытали на себе удар кассетными бомбами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы Украины (ВСУ) попали под удар кассетных авиабомб РБК-500 под Верхнекаменском. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. «Позиции ВСУ были поражены кассетными авиабомбами РБК-500 под Верхнекаменском. После россыпи взрывов земля ушла из-под ног украинцев», — говорится в посте канала. На видео с Северского направления видно применение кассетных авиабомб РБК-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Бомбы предназначены для поражения живой силы и легкой бронетехники противника. Носителями боеприпасов являются истребители Су-34, передает Readovka. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее российские военные взяли под контроль село Первомайское. Контроль над Первомайским дает возможность прицельно бить по позициям и укрепрайонам ВСУ сразу на трех направлениях и с куда большей дальностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) попали под удар кассетных авиабомб РБК-500 под Верхнекаменском. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. «Позиции ВСУ были поражены кассетными авиабомбами РБК-500 под Верхнекаменском. После россыпи взрывов земля ушла из-под ног украинцев», — говорится в посте канала. На видео с Северского направления видно применение кассетных авиабомб РБК-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Бомбы предназначены для поражения живой силы и легкой бронетехники противника. Носителями боеприпасов являются истребители Су-34, передает Readovka. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее российские военные взяли под контроль село Первомайское. Контроль над Первомайским дает возможность прицельно бить по позициям и укрепрайонам ВСУ сразу на трех направлениях и с куда большей дальностью.