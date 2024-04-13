ВС РФ освободили Первомайское около Авдеевки: главное к 13 апреля

Минобороны РФ сообщило об освобождении Первомайского

13 апреля 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Российские военные взяли под контроль село Первомайское. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что таким образом будет увеличено давление на силы ВСУ на трех направлениях. Главные новости спецоперации к вечеру 13 апреля — в материале URA.RU. Об успехе ВС РФ сообщило Минобороны. Там добавили, что военные показали себя активными и самоотверженными. Кимаковский заявил, что это событие крайне важно. Потому что оно упрощает работу ВС РФ на соседних рубежах. Также контроль над Первомайским дает возможность прицельно бить по позициям и укрепрайонам ВСУ сразу на трех направлениях и с куда большей дальностью, передает РИА Новости. По словам советника главы ДНР, освобожденное село — такой же важный населенный пункт, как и Водяное. Также на авдеевском направлении в плен сдались украинские солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Их было девять человек. Военкоры заявили, что ВС РФ прорвали оборону около Часова Яра. Telegram-канал «Военное дело» пишет о продвижении армии России сразу на четырех участках фронта на артемовском направлении. Такая информация появилась и на украинских СМИ. Армия Украины нанесла удар по жилому сектору в Токмаке (Запорожская область). По словам главы региона Евгения Балицкого, погибли несколько человек. Среди них один ребенок. Спустя время он рассказал, что число погибших увеличилось до 10. Спасатели все это время продолжали разбор завалов. Дом депутата Госдумы Олега Колесникова в Запорожской области подвергся обстрелу. Сам депутат заявил, что его пытались убить. По его словам, ВСУ охотятся за ним. Это уже не первая попытка атаковать его жилище. В целях безопасности он и его команда перебрались на новое место дислокации. Спустя время Колесников снял видео. На нем он показал, что осталось от его прежнего жилья. Российские военные нашли «ювелирные инструменты» для взлома укрепрайонов ВСУ. Из-за этого украинской стороне сложнее выстроить первый эшелон обороны на донецком направлении. Об этом рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Из-за проблем в ВСУ многие военные оставляют свои позиции. Они также отказываются подчиняться приказам. Чтобы с этим бороться, главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ по укреплению дисциплины.