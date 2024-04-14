Агрофирма жены курганского депутата облдумы Кафеева в три раза снизила прибыль

Курганская агрофирма ООО «Володин и К» в три раза снизила прибыль

15 апреля 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Агрофирма жены курганского депутата Кафеева резко снизила прибыль, но увеличила выручку Фото: Анна Майорова © URA.RU Сельхозпредприятие ООО «Володин и К», принадлежащее жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева — Марине Кафеевой (Володиной), в три раза снизило прибыль по итогу работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО „Володин и К“ за 2022 год составила 22 692 000 рублей. Прибыль организации за 2023 год — 7 583 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Выручка ООО «Володин и К» выросла с 43 миллионов до 45 миллионов рублей. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Предприятие зарегистрировано в Варгашинском районе в селе Саламатовское, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Володин и К» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее ресторан «Сытый БаринЪ», принадлежащий Марине Кафеевой (Володиной) отчитался об убытках за 2022 год. Чистый убыток гостинично-ресторанного комплекса за 2022 год составил 1 миллион 707 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сельхозпредприятие ООО «Володин и К», принадлежащее жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева — Марине Кафеевой (Володиной), в три раза снизило прибыль по итогу работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО „Володин и К“ за 2022 год составила 22 692 000 рублей. Прибыль организации за 2023 год — 7 583 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Выручка ООО «Володин и К» выросла с 43 миллионов до 45 миллионов рублей. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Предприятие зарегистрировано в Варгашинском районе в селе Саламатовское, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Володин и К» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее ресторан «Сытый БаринЪ», принадлежащий Марине Кафеевой (Володиной) отчитался об убытках за 2022 год. Чистый убыток гостинично-ресторанного комплекса за 2022 год составил 1 миллион 707 тысяч рублей.