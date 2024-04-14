14 апреля 2024

Агрофирма жены курганского депутата облдумы Кафеева в три раза снизила прибыль

Курганская агрофирма ООО «Володин и К» в три раза снизила прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, деревня, лес, поля, село, сельская местность, природа
Агрофирма жены курганского депутата Кафеева резко снизила прибыль, но увеличила выручку Фото:

Сельхозпредприятие ООО «Володин и К», принадлежащее жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева — Марине Кафеевой (Володиной), в три раза снизило прибыль по итогу работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации.

«Чистая прибыль ООО „Володин и К“ за 2022 год составила 22 692 000 рублей. Прибыль организации за 2023 год — 7 583 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Выручка ООО «Володин и К» выросла с 43 миллионов до 45 миллионов рублей. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Предприятие зарегистрировано в Варгашинском районе в селе Саламатовское, отмечается в СБИС.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Володин и К» по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее ресторан «Сытый БаринЪ», принадлежащий Марине Кафеевой (Володиной) отчитался об убытках за 2022 год. Чистый убыток гостинично-ресторанного комплекса за 2022 год составил 1 миллион 707 тысяч рублей.

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Сельхозпредприятие ООО «Володин и К», принадлежащее жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева — Марине Кафеевой (Володиной), в три раза снизило прибыль по итогу работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО „Володин и К“ за 2022 год составила 22 692 000 рублей. Прибыль организации за 2023 год — 7 583 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Выручка ООО «Володин и К» выросла с 43 миллионов до 45 миллионов рублей. Основной вид деятельности компании — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Предприятие зарегистрировано в Варгашинском районе в селе Саламатовское, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Володин и К» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее ресторан «Сытый БаринЪ», принадлежащий Марине Кафеевой (Володиной) отчитался об убытках за 2022 год. Чистый убыток гостинично-ресторанного комплекса за 2022 год составил 1 миллион 707 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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