14 апреля 2024

Автоэксперт объяснил, почему опасна заправка до полного бака

Заправка до полного бака грозит автовладельцам дополнительными расходами
© Служба новостей «URA.RU»
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Лес, снег, собака. Курган, азс, пистолет азс, бензин 95
При заправке до полного бака, машина быстрее изнашивается Фото:

Заправка машины до полного бака грозит автолюбителям дополнительными расходами и быстрым износом транспортного средства. Таким мнением поделился анонимный владелец автомастерской.

«[Бензин] имеет свойство выделять пары … бензобаки вполне рассчитаны к такому повышенному давлению, а вот горловина и проходящий до бака шланг переносят подобную нагрузку значительно хуже. … Из-за паров и избыточного давления может наблюдаться прохождение горючего по топливной системе с большим усилием. Как итог, автомобилист сможет заметить повышенный расход горючего на первых порах после заправки. … Машина после такого визита на АЗС становится заметно тяжелее … приходится сталкиваться с повышенным расходом горючего», — передает слова владельца автомастерской naavtotrasse.ru.

По его словам, оптимальное количество бензина при заправке — две трети от объема бака. Этого запаса вполне хватит на дальнюю поездку с расстоянием в 400—500 километров.

В 2024 году цены на бензин и дизель в России могут увеличиться. Однако рост не превысит 7-10%. Это может быть связано с сезонным характером спроса на дизельное топливо и атаками беспилотников на объекты нефтяной отрасли.

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Заправка машины до полного бака грозит автолюбителям дополнительными расходами и быстрым износом транспортного средства. Таким мнением поделился анонимный владелец автомастерской. «[Бензин] имеет свойство выделять пары … бензобаки вполне рассчитаны к такому повышенному давлению, а вот горловина и проходящий до бака шланг переносят подобную нагрузку значительно хуже. … Из-за паров и избыточного давления может наблюдаться прохождение горючего по топливной системе с большим усилием. Как итог, автомобилист сможет заметить повышенный расход горючего на первых порах после заправки. … Машина после такого визита на АЗС становится заметно тяжелее … приходится сталкиваться с повышенным расходом горючего», — передает слова владельца автомастерской naavtotrasse.ru. По его словам, оптимальное количество бензина при заправке — две трети от объема бака. Этого запаса вполне хватит на дальнюю поездку с расстоянием в 400—500 километров. В 2024 году цены на бензин и дизель в России могут увеличиться. Однако рост не превысит 7-10%. Это может быть связано с сезонным характером спроса на дизельное топливо и атаками беспилотников на объекты нефтяной отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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