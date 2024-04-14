Автоэксперт объяснил, почему опасна заправка до полного бака

Заправка до полного бака грозит автовладельцам дополнительными расходами

15 апреля 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

При заправке до полного бака, машина быстрее изнашивается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заправка машины до полного бака грозит автолюбителям дополнительными расходами и быстрым износом транспортного средства. Таким мнением поделился анонимный владелец автомастерской. «[Бензин] имеет свойство выделять пары … бензобаки вполне рассчитаны к такому повышенному давлению, а вот горловина и проходящий до бака шланг переносят подобную нагрузку значительно хуже. … Из-за паров и избыточного давления может наблюдаться прохождение горючего по топливной системе с большим усилием. Как итог, автомобилист сможет заметить повышенный расход горючего на первых порах после заправки. … Машина после такого визита на АЗС становится заметно тяжелее … приходится сталкиваться с повышенным расходом горючего», — передает слова владельца автомастерской naavtotrasse.ru. По его словам, оптимальное количество бензина при заправке — две трети от объема бака. Этого запаса вполне хватит на дальнюю поездку с расстоянием в 400—500 километров. В 2024 году цены на бензин и дизель в России могут увеличиться. Однако рост не превысит 7-10%. Это может быть связано с сезонным характером спроса на дизельное топливо и атаками беспилотников на объекты нефтяной отрасли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заправка машины до полного бака грозит автолюбителям дополнительными расходами и быстрым износом транспортного средства. Таким мнением поделился анонимный владелец автомастерской. «[Бензин] имеет свойство выделять пары … бензобаки вполне рассчитаны к такому повышенному давлению, а вот горловина и проходящий до бака шланг переносят подобную нагрузку значительно хуже. … Из-за паров и избыточного давления может наблюдаться прохождение горючего по топливной системе с большим усилием. Как итог, автомобилист сможет заметить повышенный расход горючего на первых порах после заправки. … Машина после такого визита на АЗС становится заметно тяжелее … приходится сталкиваться с повышенным расходом горючего», — передает слова владельца автомастерской naavtotrasse.ru. По его словам, оптимальное количество бензина при заправке — две трети от объема бака. Этого запаса вполне хватит на дальнюю поездку с расстоянием в 400—500 километров. В 2024 году цены на бензин и дизель в России могут увеличиться. Однако рост не превысит 7-10%. Это может быть связано с сезонным характером спроса на дизельное топливо и атаками беспилотников на объекты нефтяной отрасли.