Выплаты неработающим и работающим пенсионерам почти сравнялись

15 апреля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

В России совершенствуется пенсионная система Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России выплаты работающим и неработающим пенсионерам практически сравнялись. Об этом говорится в статистике Соцфонда. «Разрыв между выплатами, начисленными работающим и неработающим пенсионерам, снизился впервые за последние годы — до 5,6 тысячи рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда. Выравнивание выплат произошло в ходе совершенствования пенсионной системы. В России уже проиндексировали пенсии по старости на 7,5%. Также было решено повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8134,9 рубля (ранее она составляла 7567,3 рубля), передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России выплаты работающим и неработающим пенсионерам практически сравнялись. Об этом говорится в статистике Соцфонда. «Разрыв между выплатами, начисленными работающим и неработающим пенсионерам, снизился впервые за последние годы — до 5,6 тысячи рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда. Выравнивание выплат произошло в ходе совершенствования пенсионной системы. В России уже проиндексировали пенсии по старости на 7,5%. Также было решено повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8134,9 рубля (ранее она составляла 7567,3 рубля), передает телеканал «Царьград».