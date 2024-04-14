14 апреля 2024

Выплаты неработающим и работающим пенсионерам почти сравнялись

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В России совершенствуется пенсионная система Фото:

В России выплаты работающим и неработающим пенсионерам практически сравнялись. Об этом говорится в статистике Соцфонда.

«Разрыв между выплатами, начисленными работающим и неработающим пенсионерам, снизился впервые за последние годы — до 5,6 тысячи рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда. Выравнивание выплат произошло в ходе совершенствования пенсионной системы.

В России уже проиндексировали пенсии по старости на 7,5%. Также было решено повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8134,9 рубля (ранее она составляла 7567,3 рубля), передает телеканал «Царьград».

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В России выплаты работающим и неработающим пенсионерам практически сравнялись. Об этом говорится в статистике Соцфонда. «Разрыв между выплатами, начисленными работающим и неработающим пенсионерам, снизился впервые за последние годы — до 5,6 тысячи рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда. Выравнивание выплат произошло в ходе совершенствования пенсионной системы. В России уже проиндексировали пенсии по старости на 7,5%. Также было решено повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8134,9 рубля (ранее она составляла 7567,3 рубля), передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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