Выплаты неработающим и работающим пенсионерам почти сравнялись

В России выплаты работающим и неработающим пенсионерам практически сравнялись. Об этом говорится в статистике Соцфонда.
«Разрыв между выплатами, начисленными работающим и неработающим пенсионерам, снизился впервые за последние годы — до 5,6 тысячи рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда. Выравнивание выплат произошло в ходе совершенствования пенсионной системы.
В России уже проиндексировали пенсии по старости на 7,5%. Также было решено повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8134,9 рубля (ранее она составляла 7567,3 рубля), передает телеканал «Царьград».
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