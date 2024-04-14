Белый дом: США не контактировали с РФ по поводу атак Ирана

15 апреля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Вашингтон не общался с Москвой после удара Ирана по Израилю, заявил Джон Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Соединенные штаты не вели переговоров с Россией относительно атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Джон Кирби. «Мне ничего неизвестно о каких-либо контактах (между РФ и США — прим. URA.RU)», — сказал Кирби. Так он ответил РИА Новости на вопрос, проводили ли Москва и Вашингтон какие-либо контакты по данному вопросу. Иран атаковал Израиль сотнями ракет и беспилотников в ночь на 14 апреля. Поводом для атаки стал удар Израиля по иранскому консульству в Сирии в начале апреля. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные штаты не вели переговоров с Россией относительно атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Джон Кирби. «Мне ничего неизвестно о каких-либо контактах (между РФ и США — прим. URA.RU)», — сказал Кирби. Так он ответил РИА Новости на вопрос, проводили ли Москва и Вашингтон какие-либо контакты по данному вопросу. Иран атаковал Израиль сотнями ракет и беспилотников в ночь на 14 апреля. Поводом для атаки стал удар Израиля по иранскому консульству в Сирии в начале апреля. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.