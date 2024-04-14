14 апреля 2024

Белый дом: США не контактировали с РФ по поводу атак Ирана

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Вашингтон не общался с Москвой после удара Ирана по Израилю, заявил Джон Кирби Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Соединенные штаты не вели переговоров с Россией относительно атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мне ничего неизвестно о каких-либо контактах (между РФ и США — прим. URA.RU)», — сказал Кирби. Так он ответил РИА Новости на вопрос, проводили ли Москва и Вашингтон какие-либо контакты по данному вопросу.

Иран атаковал Израиль сотнями ракет и беспилотников в ночь на 14 апреля. Поводом для атаки стал удар Израиля по иранскому консульству в Сирии в начале апреля. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.

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Соединенные штаты не вели переговоров с Россией относительно атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Джон Кирби. «Мне ничего неизвестно о каких-либо контактах (между РФ и США — прим. URA.RU)», — сказал Кирби. Так он ответил РИА Новости на вопрос, проводили ли Москва и Вашингтон какие-либо контакты по данному вопросу. Иран атаковал Израиль сотнями ракет и беспилотников в ночь на 14 апреля. Поводом для атаки стал удар Израиля по иранскому консульству в Сирии в начале апреля. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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