В Кургане уровень воды в Тоболе превысил 6 метров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане превысил шесть метров над нулем поста. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.
«В Кургане на 15 апреля на 6:00 уровень воды в Тоболе составляет 619 см. Рост за четыре часа на 23 см», — говорится в сообщении представителей властей региона.
В Барабе уровень воды достиг отметки 256 см, увеличение на 30 см за 4 часа. По данным из Кетовского округа, поднимается уровень воды в Темляково, Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная. Самый интенсивный рост за 2 часа у поселка Санаторная, рост на 40 см, а также увеличение на 25 см у Кетово и Крюково. Главное о паводке на утро 15 апреля — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.