В Кургане уровень воды в Тоболе превысил 6 метров

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Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., паводок, река тобол
Увеличился уровень воды в Тоболе Фото:
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Уровень воды в реке Тобол в Кургане превысил шесть метров над нулем поста. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.

«В Кургане на 15 апреля на 6:00 уровень воды в Тоболе составляет 619 см. Рост за четыре часа на 23 см», — говорится в сообщении представителей властей региона.

В Барабе уровень воды достиг отметки 256 см, увеличение на 30 см за 4 часа. По данным из Кетовского округа, поднимается уровень воды в Темляково, Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная. Самый интенсивный рост за 2 часа у поселка Санаторная, рост на 40 см, а также увеличение на 25 см у Кетово и Крюково. Главное о паводке на утро 15 апреля — в материале URA.RU.

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Уровень воды в реке Тобол в Кургане превысил шесть метров над нулем поста. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «В Кургане на 15 апреля на 6:00 уровень воды в Тоболе составляет 619 см. Рост за четыре часа на 23 см», — говорится в сообщении представителей властей региона. В Барабе уровень воды достиг отметки 256 см, увеличение на 30 см за 4 часа. По данным из Кетовского округа, поднимается уровень воды в Темляково, Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная. Самый интенсивный рост за 2 часа у поселка Санаторная, рост на 40 см, а также увеличение на 25 см у Кетово и Крюково. Главное о паводке на утро 15 апреля — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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