Природа В Кургане уровень воды в Тоболе превысил 6 метров 15 апреля 2024 в 06:44 Размер текста - 17 + Увеличился уровень воды в Тоболе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в Кургане превысил шесть метров над нулем поста. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «В Кургане на 15 апреля на 6:00 уровень воды в Тоболе составляет 619 см. Рост за четыре часа на 23 см», — говорится в сообщении представителей властей региона. В Барабе уровень воды достиг отметки 256 см, увеличение на 30 см за 4 часа. По данным из Кетовского округа, поднимается уровень воды в Темляково, Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная. Самый интенсивный рост за 2 часа у поселка Санаторная, рост на 40 см, а также увеличение на 25 см у Кетово и Крюково. Главное о паводке на утро 15 апреля — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Тобол в Кургане превысил шесть метров над нулем поста. Информацию об этом опубликовала пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. «В Кургане на 15 апреля на 6:00 уровень воды в Тоболе составляет 619 см. Рост за четыре часа на 23 см», — говорится в сообщении представителей властей региона. В Барабе уровень воды достиг отметки 256 см, увеличение на 30 см за 4 часа. По данным из Кетовского округа, поднимается уровень воды в Темляково, Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная. Самый интенсивный рост за 2 часа у поселка Санаторная, рост на 40 см, а также увеличение на 25 см у Кетово и Крюково. Главное о паводке на утро 15 апреля — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям