В Кургане вода прибывает, власти эвакуируют жителей и перекрывают дороги: главное к утру 15 апреля

Курганцы столкнулись с пиком паводка

15 апреля 2024 в 05:52 Размер текста - 17 +

В Курган пришла волна паводка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане растет уровень воды в реке Тобол, приближается пик паводка. Власти перекрыли дорогу в микрорайон Нижняя Утятка. Идет эвакуация жителей Кетовского округа. Люди нервничали из-за ночного воя сирен. Главное о паводке на утро 15 апреля — в материале URA.RU. Власти перекрыли дорогу из-за паводка Власти Кургана из-за паводка перекрыли дорогу к микрорайону Нижняя Утятка. При повышении уровня воды будет сделана переправа. Эвакуация жителей ведется на технике высокой проходимости, дежурят сотрудники ГИБДД, отмечают представители мэрии. Вода прибывает в реке Тобол, эвакуируют жителей Кетовского округа Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 см. То есть, замечен рост на 11 см за два часа. У села Бараба в Кетовском округе уровень воды в Тоболе вырос на 23 см. В районе населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная воды прибавилось от 18 до 20 см за то же время, отмечают представители областных властей. В селе Кетово 14 апреля вечером началась эвакуация населения из-за паводка. В Кургане прокопали проход в дамбе для эвакуации людей В микрорайоне Вороновка города Кургана и в районе садовых товариществ власти организовали проходы для жителей, которые не успели эвакуироваться. Для этого пришлось прокопать дамбу. При подходе воды в район проходов будут выставлены автобусы. В случае подтопления проемы насыпи будут снова закрыты, предупреждают власти. Жителей Кургана обвинили в заторах на гидроузлах из-за брошенного мусора Складированный и брошенный жителями в Кургане мусор смоет потоком воды в Тобол. Это реальная опасность затора, что автоматически приведет к подтоплению части города. Незаконные свалки нашли на улице Свободы рядом с гаражами, — говорится в сообщении представителей властей региона. Курганцам обосновали ночной вой сирен Чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления, что нужно эвакуироваться, сообщили курганские власти в ответ на жалобы жителей по поводу ночного воя сирен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане растет уровень воды в реке Тобол, приближается пик паводка. Власти перекрыли дорогу в микрорайон Нижняя Утятка. Идет эвакуация жителей Кетовского округа. Люди нервничали из-за ночного воя сирен. Главное о паводке на утро 15 апреля — в материале URA.RU. Власти Кургана из-за паводка перекрыли дорогу к микрорайону Нижняя Утятка. При повышении уровня воды будет сделана переправа. Эвакуация жителей ведется на технике высокой проходимости, дежурят сотрудники ГИБДД, отмечают представители мэрии. Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 см. То есть, замечен рост на 11 см за два часа. У села Бараба в Кетовском округе уровень воды в Тоболе вырос на 23 см. В районе населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная воды прибавилось от 18 до 20 см за то же время, отмечают представители областных властей. В селе Кетово 14 апреля вечером началась эвакуация населения из-за паводка. В микрорайоне Вороновка города Кургана и в районе садовых товариществ власти организовали проходы для жителей, которые не успели эвакуироваться. Для этого пришлось прокопать дамбу. При подходе воды в район проходов будут выставлены автобусы. В случае подтопления проемы насыпи будут снова закрыты, предупреждают власти. Складированный и брошенный жителями в Кургане мусор смоет потоком воды в Тобол. Это реальная опасность затора, что автоматически приведет к подтоплению части города. Незаконные свалки нашли на улице Свободы рядом с гаражами, — говорится в сообщении представителей властей региона. Чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления, что нужно эвакуироваться, сообщили курганские власти в ответ на жалобы жителей по поводу ночного воя сирен.