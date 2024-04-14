14 апреля 2024

В Кургане вода прибывает, власти эвакуируют жителей и перекрывают дороги: главное к утру 15 апреля

Курганцы столкнулись с пиком паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок шоссе Тюнина. Курган, плотина, паводок
В Курган пришла волна паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане растет уровень воды в реке Тобол, приближается пик паводка. Власти перекрыли дорогу в микрорайон Нижняя Утятка. Идет эвакуация жителей Кетовского округа. Люди нервничали из-за ночного воя сирен. Главное о паводке на утро 15 апреля — в материале URA.RU.

Власти перекрыли дорогу из-за паводка

Власти Кургана из-за паводка перекрыли дорогу к микрорайону Нижняя Утятка. При повышении уровня воды будет сделана переправа. Эвакуация жителей ведется на технике высокой проходимости, дежурят сотрудники ГИБДД, отмечают представители мэрии.

Вода прибывает в реке Тобол, эвакуируют жителей Кетовского округа

Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 см. То есть, замечен рост на 11 см за два часа. У села Бараба в Кетовском округе уровень воды в Тоболе вырос на 23 см. В районе населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная воды прибавилось от 18 до 20 см за то же время, отмечают представители областных властей. В селе Кетово 14 апреля вечером началась эвакуация населения из-за паводка.

В Кургане прокопали проход в дамбе для эвакуации людей

В микрорайоне Вороновка города Кургана и в районе садовых товариществ власти организовали проходы для жителей, которые не успели эвакуироваться. Для этого пришлось прокопать дамбу. При подходе воды в район проходов будут выставлены автобусы. В случае подтопления проемы насыпи будут снова закрыты, предупреждают власти.

Жителей Кургана обвинили в заторах на гидроузлах из-за брошенного мусора

Складированный и брошенный жителями в Кургане мусор смоет потоком воды в Тобол. Это реальная опасность затора, что автоматически приведет к подтоплению части города. Незаконные свалки нашли на улице Свободы рядом с гаражами, — говорится в сообщении представителей властей региона.

Курганцам обосновали ночной вой сирен

Чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления, что нужно эвакуироваться, сообщили курганские власти в ответ на жалобы жителей по поводу ночного воя сирен.

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В Кургане растет уровень воды в реке Тобол, приближается пик паводка. Власти перекрыли дорогу в микрорайон Нижняя Утятка. Идет эвакуация жителей Кетовского округа. Люди нервничали из-за ночного воя сирен. Главное о паводке на утро 15 апреля — в материале URA.RU. Власти Кургана из-за паводка перекрыли дорогу к микрорайону Нижняя Утятка. При повышении уровня воды будет сделана переправа. Эвакуация жителей ведется на технике высокой проходимости, дежурят сотрудники ГИБДД, отмечают представители мэрии. Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 см. То есть, замечен рост на 11 см за два часа. У села Бараба в Кетовском округе уровень воды в Тоболе вырос на 23 см. В районе населенных пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная воды прибавилось от 18 до 20 см за то же время, отмечают представители областных властей. В селе Кетово 14 апреля вечером началась эвакуация населения из-за паводка. В микрорайоне Вороновка города Кургана и в районе садовых товариществ власти организовали проходы для жителей, которые не успели эвакуироваться. Для этого пришлось прокопать дамбу. При подходе воды в район проходов будут выставлены автобусы. В случае подтопления проемы насыпи будут снова закрыты, предупреждают власти. Складированный и брошенный жителями в Кургане мусор смоет потоком воды в Тобол. Это реальная опасность затора, что автоматически приведет к подтоплению части города. Незаконные свалки нашли на улице Свободы рядом с гаражами, — говорится в сообщении представителей властей региона. Чем выше будет подниматься уровень воды и нарастать опасность для жителей Кургана, тем чаще станут включать сирены. Звук сирены напоминает людям из зоны подтопления, что нужно эвакуироваться, сообщили курганские власти в ответ на жалобы жителей по поводу ночного воя сирен.
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