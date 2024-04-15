КП: Пугачевой придется отмечать День рождения в одиночестве

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
На юбилей Аллы Пугачевой должны были собраться 160 человек Фото:

Российская певица Алла Пугачева, проживающая в Израиле, встретит свой 75-й день рождения вдали от мужа и друзей 15 апреля. Ее супруг, артист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) находится за пределами страны, а из-за атаки Ирана 14 апреля воздушное пространство закрыто.

«Примадонна намеревалась с размахом отметить 75-летие. Однако после атаки Ирана небо над Святой землей закрыто. Ни муж, ни друзья к ней не приехали на юбилей», — сообщает «Комсомольская правда».

Планы Пугачевой на празднование юбилея были грандиозными. Ожидалось, что соберутся 160 гостей, которые уже подготовили подарки для именинницы. Однако помешала текущая обстановка в мире. Также обсуждалось, что Пугачева планировала дать концерт в Израиле в честь своего дня рождения, а затем отправиться в тур по Европе. Однако подтверждения данных так и не последовало.

Иран запустил в сторону Израиля дроны и ракеты. США помогала Израилю. ВС США перехватили более 70 дронов и три ракеты при атаке на Израиль, передает RT.

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Российская певица Алла Пугачева, проживающая в Израиле, встретит свой 75-й день рождения вдали от мужа и друзей 15 апреля. Ее супруг, артист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) находится за пределами страны, а из-за атаки Ирана 14 апреля воздушное пространство закрыто. «Примадонна намеревалась с размахом отметить 75-летие. Однако после атаки Ирана небо над Святой землей закрыто. Ни муж, ни друзья к ней не приехали на юбилей», — сообщает «Комсомольская правда». Планы Пугачевой на празднование юбилея были грандиозными. Ожидалось, что соберутся 160 гостей, которые уже подготовили подарки для именинницы. Однако помешала текущая обстановка в мире. Также обсуждалось, что Пугачева планировала дать концерт в Израиле в честь своего дня рождения, а затем отправиться в тур по Европе. Однако подтверждения данных так и не последовало. Иран запустил в сторону Израиля дроны и ракеты. США помогала Израилю. ВС США перехватили более 70 дронов и три ракеты при атаке на Израиль, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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