КП: Пугачевой придется отмечать День рождения в одиночестве

15 апреля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

На юбилей Аллы Пугачевой должны были собраться 160 человек Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Российская певица Алла Пугачева, проживающая в Израиле, встретит свой 75-й день рождения вдали от мужа и друзей 15 апреля. Ее супруг, артист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) находится за пределами страны, а из-за атаки Ирана 14 апреля воздушное пространство закрыто. «Примадонна намеревалась с размахом отметить 75-летие. Однако после атаки Ирана небо над Святой землей закрыто. Ни муж, ни друзья к ней не приехали на юбилей», — сообщает «Комсомольская правда». Планы Пугачевой на празднование юбилея были грандиозными. Ожидалось, что соберутся 160 гостей, которые уже подготовили подарки для именинницы. Однако помешала текущая обстановка в мире. Также обсуждалось, что Пугачева планировала дать концерт в Израиле в честь своего дня рождения, а затем отправиться в тур по Европе. Однако подтверждения данных так и не последовало. Иран запустил в сторону Израиля дроны и ракеты. США помогала Израилю. ВС США перехватили более 70 дронов и три ракеты при атаке на Израиль, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Алла Пугачева, проживающая в Израиле, встретит свой 75-й день рождения вдали от мужа и друзей 15 апреля. Ее супруг, артист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) находится за пределами страны, а из-за атаки Ирана 14 апреля воздушное пространство закрыто. «Примадонна намеревалась с размахом отметить 75-летие. Однако после атаки Ирана небо над Святой землей закрыто. Ни муж, ни друзья к ней не приехали на юбилей», — сообщает «Комсомольская правда». Планы Пугачевой на празднование юбилея были грандиозными. Ожидалось, что соберутся 160 гостей, которые уже подготовили подарки для именинницы. Однако помешала текущая обстановка в мире. Также обсуждалось, что Пугачева планировала дать концерт в Израиле в честь своего дня рождения, а затем отправиться в тур по Европе. Однако подтверждения данных так и не последовало. Иран запустил в сторону Израиля дроны и ракеты. США помогала Израилю. ВС США перехватили более 70 дронов и три ракеты при атаке на Израиль, передает RT.