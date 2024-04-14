14 апреля 2024
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Жители ХМАО выступили за ужесточение правил для электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, самокаты
Жители ХМАО считают, что на электросамокатах стоит позволять кататься только с 18 лет Фото:

Большинство югорчан хотело бы ужесточить правила пользования электросамокатом. За такую меру проголосовал 61% опрошенных жителей ХМАО, следует из исследования SuperJob.

«В Югре 61% участников опроса говорят о необходимости этих ограничений. Причем чаще об этом говорят женщины (68% против 54% мужчин). Среди горожан до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше», — цитируют siapress.ru экспертов.

Обязательными требованиями к водителям электросамокатов югорчане считают: предельную скорость, допуск к вождению с 18 лет, обучение и выдачу удостоверения, разрешающего вождение. Кроме того, они уверены, что в ХМАО нужно запретить передвижение по тротуарам и пешеходным зонам, а также расширить систему штрафов.

Ранее в поселке Московском (Тюменская область) на улице Бурлаки, 9 водитель сбил 11-летнюю школьницу, которая ехала по пешеходному переходу на самокате. Водителем оказался 58-летний мужчина. Он сказал, что просто не успел остановиться.

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Большинство югорчан хотело бы ужесточить правила пользования электросамокатом. За такую меру проголосовал 61% опрошенных жителей ХМАО, следует из исследования SuperJob. «В Югре 61% участников опроса говорят о необходимости этих ограничений. Причем чаще об этом говорят женщины (68% против 54% мужчин). Среди горожан до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше», — цитируют siapress.ru экспертов. Обязательными требованиями к водителям электросамокатов югорчане считают: предельную скорость, допуск к вождению с 18 лет, обучение и выдачу удостоверения, разрешающего вождение. Кроме того, они уверены, что в ХМАО нужно запретить передвижение по тротуарам и пешеходным зонам, а также расширить систему штрафов. Ранее в поселке Московском (Тюменская область) на улице Бурлаки, 9 водитель сбил 11-летнюю школьницу, которая ехала по пешеходному переходу на самокате. Водителем оказался 58-летний мужчина. Он сказал, что просто не успел остановиться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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