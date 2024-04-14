Жители ХМАО выступили за ужесточение правил для электросамокатов

Большинство югорчан хотело бы ужесточить правила пользования электросамокатом. За такую меру проголосовал 61% опрошенных жителей ХМАО, следует из исследования SuperJob.
«В Югре 61% участников опроса говорят о необходимости этих ограничений. Причем чаще об этом говорят женщины (68% против 54% мужчин). Среди горожан до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше», — цитируют siapress.ru экспертов.
Обязательными требованиями к водителям электросамокатов югорчане считают: предельную скорость, допуск к вождению с 18 лет, обучение и выдачу удостоверения, разрешающего вождение. Кроме того, они уверены, что в ХМАО нужно запретить передвижение по тротуарам и пешеходным зонам, а также расширить систему штрафов.
Ранее в поселке Московском (Тюменская область) на улице Бурлаки, 9 водитель сбил 11-летнюю школьницу, которая ехала по пешеходному переходу на самокате. Водителем оказался 58-летний мужчина. Он сказал, что просто не успел остановиться.
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