Times of Israel: ХАМАС требует от Израиля перемирия после атаки Ирана

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ХАМАС может освободить 129 пленных израильтян Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС выдвинуло требование к Израилю о шестинедельном прекращении огня. Об этом сообщила газета Times of Israel. Авторы статьи отметили, что такое заявление было сделано посредникам в рамках переговоров об освобождении заложников, удерживаемых группировкой с 7 октября 2023.

«ХАМАС представил посредникам предложение об освобождении заложников, в котором требует от Израиля соблюдения шестинедельного прекращения огня», — говорится в материале. По информации издания, ХАМАС готов освободить 129 заложников при условии выполнения своих требований.

14 апреля ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня в секторе Газе. В заявлении канцелярии премьер-министра и разведывательного управления «Моссад» подчеркнули, что Израиль нацелен на скорейшее возвращение заложников из Газы.

Накануне Иран устроил массированную атаку дронами по Израилю. Израильский президент Ицхак Герцог назвал нападение Тегерана объявлением войны, передает телеканал 360.

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Палестинское движение ХАМАС выдвинуло требование к Израилю о шестинедельном прекращении огня. Об этом сообщила газета Times of Israel. Авторы статьи отметили, что такое заявление было сделано посредникам в рамках переговоров об освобождении заложников, удерживаемых группировкой с 7 октября 2023. «ХАМАС представил посредникам предложение об освобождении заложников, в котором требует от Израиля соблюдения шестинедельного прекращения огня», — говорится в материале. По информации издания, ХАМАС готов освободить 129 заложников при условии выполнения своих требований. 14 апреля ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня в секторе Газе. В заявлении канцелярии премьер-министра и разведывательного управления «Моссад» подчеркнули, что Израиль нацелен на скорейшее возвращение заложников из Газы. Накануне Иран устроил массированную атаку дронами по Израилю. Израильский президент Ицхак Герцог назвал нападение Тегерана объявлением войны, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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