Судебные приставы за первые месяцы 2024 года отправили на родину более 630 иностранцев, которые нелегально находились на территории Свердловской области. В основном в регионе незаконно трудились граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, сказано в сообщении свердловского управления Федеральной службы судебных приставов.
«Судебные приставы с начала года осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории РФ 636 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России. Только за прошедшую неделю судебными приставами выдворено более 184 иностранцев. Граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии прибыли на Урал на заработки», — говорится в пресс-релизе.
Суд постановил выдворить нелегалов за пределе России в принудительном порядке. Выдворения иностранцы ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу России.
Перед выдворением иностранцы были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ
Фото: предоставлено ГУФССП России по Свердловской области
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Судебные приставы за первые месяцы 2024 года отправили на родину более 630 иностранцев, которые нелегально находились на территории Свердловской области. В основном в регионе незаконно трудились граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, сказано в сообщении свердловского управления Федеральной службы судебных приставов. «Судебные приставы с начала года осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории РФ 636 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России. Только за прошедшую неделю судебными приставами выдворено более 184 иностранцев. Граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии прибыли на Урал на заработки», — говорится в пресс-релизе. Суд постановил выдворить нелегалов за пределе России в принудительном порядке. Выдворения иностранцы ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу России.