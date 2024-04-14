14 апреля 2024
13 апреля 2024

Из Свердловской области выдворили 630 мигрантов-нелегалов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
Иностранцы незаконно приезжали на Урал на заработки (архивное фото) Фото:

Судебные приставы за первые месяцы 2024 года отправили на родину более 630 иностранцев, которые нелегально находились на территории Свердловской области. В основном в регионе незаконно трудились граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, сказано в сообщении свердловского управления Федеральной службы судебных приставов.

«Судебные приставы с начала года осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории РФ 636 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России. Только за прошедшую неделю судебными приставами выдворено более 184 иностранцев. Граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии прибыли на Урал на заработки», — говорится в пресс-релизе.

Суд постановил выдворить нелегалов за пределе России в принудительном порядке. Выдворения иностранцы ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу России.

Перед выдворением иностранцы были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ
Перед выдворением иностранцы были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ
Фото:

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Судебные приставы за первые месяцы 2024 года отправили на родину более 630 иностранцев, которые нелегально находились на территории Свердловской области. В основном в регионе незаконно трудились граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, сказано в сообщении свердловского управления Федеральной службы судебных приставов. «Судебные приставы с начала года осуществили административное выдворение нелегально находившихся на территории РФ 636 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России. Только за прошедшую неделю судебными приставами выдворено более 184 иностранцев. Граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии прибыли на Урал на заработки», — говорится в пресс-релизе. Суд постановил выдворить нелегалов за пределе России в принудительном порядке. Выдворения иностранцы ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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