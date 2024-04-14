Специалисты курганской компании «Водный Союз» очищают плотину от мусора. Отмечается, что он может усугубить положение, которое появилось из-за масштабного паводка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Водного Союза».
«Всю ночь сотрудники Водного Союза помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора», — указано в посте канала «АО Водный Союз Курган». В видео также показано, что специалисты убирают с плотины большое дерево.
На территории Курганской области усиливается паводок. В селах около города проводят эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в Курганскую область дополнительную спецтехнику для спасения людей. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения. С хронологией произошедших событий можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.
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Специалисты курганской компании «Водный Союз» очищают плотину от мусора. Отмечается, что он может усугубить положение, которое появилось из-за масштабного паводка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Водного Союза». «Всю ночь сотрудники Водного Союза помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора», — указано в посте канала «АО Водный Союз Курган». В видео также показано, что специалисты убирают с плотины большое дерево. На территории Курганской области усиливается паводок. В селах около города проводят эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в Курганскую область дополнительную спецтехнику для спасения людей. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения. С хронологией произошедших событий можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.