14 апреля 2024

«Водный Союз» не перестает чистить Тобол от мусора, усугубляющего наводнение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган, набережная тобола, плотина, дамба кургана
Коммунальщики убирают мусор с гидроузла (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Специалисты курганской компании «Водный Союз» очищают плотину от мусора. Отмечается, что он может усугубить положение, которое появилось из-за масштабного паводка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Водного Союза».

«Всю ночь сотрудники Водного Союза помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора», — указано в посте канала «АО Водный Союз Курган». В видео также показано, что специалисты убирают с плотины большое дерево.

На территории Курганской области усиливается паводок. В селах около города проводят эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в Курганскую область дополнительную спецтехнику для спасения людей. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения. С хронологией произошедших событий можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.

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Специалисты курганской компании «Водный Союз» очищают плотину от мусора. Отмечается, что он может усугубить положение, которое появилось из-за масштабного паводка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Водного Союза». «Всю ночь сотрудники Водного Союза помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора», — указано в посте канала «АО Водный Союз Курган». В видео также показано, что специалисты убирают с плотины большое дерево. На территории Курганской области усиливается паводок. В селах около города проводят эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в Курганскую область дополнительную спецтехнику для спасения людей. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения. С хронологией произошедших событий можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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