«Водный Союз» не перестает чистить Тобол от мусора, усугубляющего наводнение. Видео

15 апреля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Коммунальщики убирают мусор с гидроузла (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Специалисты курганской компании «Водный Союз» очищают плотину от мусора. Отмечается, что он может усугубить положение, которое появилось из-за масштабного паводка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Водного Союза». «Всю ночь сотрудники Водного Союза помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора», — указано в посте канала «АО Водный Союз Курган». В видео также показано, что специалисты убирают с плотины большое дерево. На территории Курганской области усиливается паводок. В селах около города проводят эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в Курганскую область дополнительную спецтехнику для спасения людей. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения. С хронологией произошедших событий можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты курганской компании «Водный Союз» очищают плотину от мусора. Отмечается, что он может усугубить положение, которое появилось из-за масштабного паводка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Водного Союза». «Всю ночь сотрудники Водного Союза помогали спасателям очищать курганский гидроузел от мусора», — указано в посте канала «АО Водный Союз Курган». В видео также показано, что специалисты убирают с плотины большое дерево. На территории Курганской области усиливается паводок. В селах около города проводят эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в Курганскую область дополнительную спецтехнику для спасения людей. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают город от наводнения. С хронологией произошедших событий можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.