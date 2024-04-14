14 апреля 2024
13 апреля 2024

Уборщица выиграла квартиру в свердловской викторине «Опорный край». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Победительница викторины живет в селе Храмцово с населением в 250 человек Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

В селе Храмцово (Свердловская область) 40-летняя Надежда Худякова выиграла квартиру в викторине «Опорный край». Женщина работает уборщицей и воспитывает четырех детей. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«От всей души поздравляем победительницу викторины „Опорный край“ с выигрышем квартиры! Надежда Евгеньевна Худякова 1984 года рождения проживает в селе Храмцово. Воспитывает четырех детей, работает в местном Доме культуры уборщицей», — пишет сообщество «Подслушано | Туринская Слобода» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее с URA.RU связалась жительница Михайловска, которая выиграла квартиру. Она рассказала, что подарок станет для нее вторым жильем. Итоги викторины «Опорный край» подвели в ККТ «Космос» днем 12 апреля. Среди ценных подарков были 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Всего в конкурсе участвовали порядка 2,5 миллиона свердловчан. Подробная информация об акции — в сюжете URA.RU.

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В селе Храмцово (Свердловская область) 40-летняя Надежда Худякова выиграла квартиру в викторине «Опорный край». Женщина работает уборщицей и воспитывает четырех детей. Информация об этом появилась в социальных сетях. «От всей души поздравляем победительницу викторины „Опорный край“ с выигрышем квартиры! Надежда Евгеньевна Худякова 1984 года рождения проживает в селе Храмцово. Воспитывает четырех детей, работает в местном Доме культуры уборщицей», — пишет сообщество «Подслушано | Туринская Слобода» в соцсети «ВКонтакте». Ранее с URA.RU связалась жительница Михайловска, которая выиграла квартиру. Она рассказала, что подарок станет для нее вторым жильем. Итоги викторины «Опорный край» подвели в ККТ «Космос» днем 12 апреля. Среди ценных подарков были 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Всего в конкурсе участвовали порядка 2,5 миллиона свердловчан. Подробная информация об акции — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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