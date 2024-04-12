Свердловчанка выиграла квартиру в «Опорном крае» и поделилась эмоциями с URA.RU

Свердловчанка позвонила в редакцию URA.RU и призналась, что стала победительницей в викторине «Опорный край». Она выиграла квартиру.
«Я не верю, просто не верю в это», — сказала женщина, которая живет в Михайловске. «У меня уже есть одна квартира, какое счастье», — добавила она. Журналист URA.RU лично убедился в победе свердловчанки, найдя ее номер в выигрышных списках.
Церемония определения победителей прошла днем 12 апреля. Вел мероприятие шоумен Леонид Якубович. Всего на «Опорном крае» разыгрывали, 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. URA.RU собрало списки победителей в отдельных материалах.
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