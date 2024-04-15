МИД вызвал на ковер британского консула в Екатеринбурге

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Посол Великобритании в России Найджел Кейси. Екатеринбург, кейси найджел, котеча амир
Амиру Котече (справа) в ходе демарша указали на недопустимость его высказываний Фото:

Британского генконсула Амира Котечу вызвали в представительство МИД РФ в Екатеринбурге и предупредили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Информацию об этом сообщил источник, близкий к теме, и подтвердили в дипломатическом ведомстве. Ранее консул писал в социальных сетях, что Крым и Донбасс являются Украиной.

«В минувшую пятницу автомобиль с дипломатическими номерами, который возит Амира Котечу, был замечен возле здания представительства МИД. Вероятно, дипломата вызвали на ковер за его высказывания», — рассказал собеседник агентства.

Представители МИД информацию подтвердили. «12 апреля в ходе демарша в представительстве МИД России в Екатеринбурге донесли до генерального консула Великобритании Амира Котечи позицию о неприемлемости агитационных материалов, размещенных им на своих официальных аккаунтах в соцсетях. Это было сделано в период проведения выборов президента России», — объяснили дипломаты.

В разговоре с Котечей представители российского МИД отметили, что его публикации носят провокационный характер. Дипломаты подчеркнули, что вмешиваться во внутренние дела государства недопустимо.

«Пришлось напомнить генеральному консулу положения Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Они указывают на необходимость соблюдения иностранными дипломатами законов и правил страны пребывания», — добавили в МИД.

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча заявлял, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Это было сделано 16 марта — в разгар президентских выборов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отреагировала на слова британца.

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Британского генконсула Амира Котечу вызвали в представительство МИД РФ в Екатеринбурге и предупредили о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Информацию об этом сообщил источник, близкий к теме, и подтвердили в дипломатическом ведомстве. Ранее консул писал в социальных сетях, что Крым и Донбасс являются Украиной. «В минувшую пятницу автомобиль с дипломатическими номерами, который возит Амира Котечу, был замечен возле здания представительства МИД. Вероятно, дипломата вызвали на ковер за его высказывания», — рассказал собеседник агентства. Представители МИД информацию подтвердили. «12 апреля в ходе демарша в представительстве МИД России в Екатеринбурге донесли до генерального консула Великобритании Амира Котечи позицию о неприемлемости агитационных материалов, размещенных им на своих официальных аккаунтах в соцсетях. Это было сделано в период проведения выборов президента России», — объяснили дипломаты. В разговоре с Котечей представители российского МИД отметили, что его публикации носят провокационный характер. Дипломаты подчеркнули, что вмешиваться во внутренние дела государства недопустимо. «Пришлось напомнить генеральному консулу положения Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Они указывают на необходимость соблюдения иностранными дипломатами законов и правил страны пребывания», — добавили в МИД. Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча заявлял, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Это было сделано 16 марта — в разгар президентских выборов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отреагировала на слова британца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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