Сотрудники коммунальных организаций в Кургане обеспечивают сохранность моста через реку Тобол. О том, какие работы идут в микрорайоне Мало-Чаусово, показал корреспондент URA.RU.
«Техника ловит в воде большие бревна и сбрасывает дальше по течению. Коряги и другой растительный мусор стараются вытащить на берег», — рассказал корреспондент. В то же время энергетики контролируют сохранность линий электропередач в районе паводка.
На месте работ находятся также сотрудники ГИБДД, МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что на этом мосту спецтехника пытается разбивать водяные заторы. О других событиях о паводке в Кургане и области читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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Сотрудники коммунальных организаций в Кургане обеспечивают сохранность моста через реку Тобол. О том, какие работы идут в микрорайоне Мало-Чаусово, показал корреспондент URA.RU. «Техника ловит в воде большие бревна и сбрасывает дальше по течению. Коряги и другой растительный мусор стараются вытащить на берег», — рассказал корреспондент. В то же время энергетики контролируют сохранность линий электропередач в районе паводка. На месте работ находятся также сотрудники ГИБДД, МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что на этом мосту спецтехника пытается разбивать водяные заторы. О других событиях о паводке в Кургане и области читайте в онлайн-трансляции URA.RU.