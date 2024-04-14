14 апреля 2024

В Кургане городской мост спасают от большой воды. Видео

В Кургане ведут работы по спасению городского моста от большой воды
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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство
В Кургане мост спасают от большой воды Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники коммунальных организаций в Кургане обеспечивают сохранность моста через реку Тобол. О том, какие работы идут в микрорайоне Мало-Чаусово, показал корреспондент URA.RU.

«Техника ловит в воде большие бревна и сбрасывает дальше по течению. Коряги и другой растительный мусор стараются вытащить на берег», — рассказал корреспондент. В то же время энергетики контролируют сохранность линий электропередач в районе паводка.

На месте работ находятся также сотрудники ГИБДД, МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что на этом мосту спецтехника пытается разбивать водяные заторы. О других событиях о паводке в Кургане и области читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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Сотрудники коммунальных организаций в Кургане обеспечивают сохранность моста через реку Тобол. О том, какие работы идут в микрорайоне Мало-Чаусово, показал корреспондент URA.RU. «Техника ловит в воде большие бревна и сбрасывает дальше по течению. Коряги и другой растительный мусор стараются вытащить на берег», — рассказал корреспондент. В то же время энергетики контролируют сохранность линий электропередач в районе паводка. На месте работ находятся также сотрудники ГИБДД, МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что на этом мосту спецтехника пытается разбивать водяные заторы. О других событиях о паводке в Кургане и области читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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