В Кургане городской мост спасают от большой воды. Видео

В Кургане ведут работы по спасению городского моста от большой воды

15 апреля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

В Кургане мост спасают от большой воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники коммунальных организаций в Кургане обеспечивают сохранность моста через реку Тобол. О том, какие работы идут в микрорайоне Мало-Чаусово, показал корреспондент URA.RU. «Техника ловит в воде большие бревна и сбрасывает дальше по течению. Коряги и другой растительный мусор стараются вытащить на берег», — рассказал корреспондент. В то же время энергетики контролируют сохранность линий электропередач в районе паводка. На месте работ находятся также сотрудники ГИБДД, МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что на этом мосту спецтехника пытается разбивать водяные заторы. О других событиях о паводке в Кургане и области читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники коммунальных организаций в Кургане обеспечивают сохранность моста через реку Тобол. О том, какие работы идут в микрорайоне Мало-Чаусово, показал корреспондент URA.RU. «Техника ловит в воде большие бревна и сбрасывает дальше по течению. Коряги и другой растительный мусор стараются вытащить на берег», — рассказал корреспондент. В то же время энергетики контролируют сохранность линий электропередач в районе паводка. На месте работ находятся также сотрудники ГИБДД, МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что на этом мосту спецтехника пытается разбивать водяные заторы. О других событиях о паводке в Кургане и области читайте в онлайн-трансляции URA.RU.