Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область уже в третий раз с начала паводков в регионе. Он намерен посетить город Орск, который пострадал больше всех от паводка. О том, как сейчас выглядит затопленный Орск — узнаете из фоторепортажа URA.RU.
Специальная комиссия оценит ущерб от затопления. На работу ей понадобится две недели, заявил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале. За это время будет совершен обход всех 6 995 подтопленных домов. Заключения комиссии будут основанием для выплат пострадавшим. По словам мэра, выплаты составят до 100 тысяч рублей на члена семьи.
Как выглядит район Старого города в Орске после паводков. Рабочие группы осматривают дома на предмет признания помещений пригодными или непригодными для жилья, сообщил городской мэр Василий Козупица
Фото: Сергей Никифоров/РИА Новости
Район Старого города в Орске. За три дня городские оценочные комиссии составили 530 заключений об утрате имущества, сообщил мэр города Василий Козупица.
Фото: Сергей Никифоров/РИА Новости
Продолжается обход домов, подтопленных весенним паводком.
Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости
Во дворце спорта «Юбилейный» в Орске организован пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения
Фото: Сергей Никифоров/РИА Новости
Жители Орска, пострадавшие от паводка, получают гуманитарную помощь у Дворца культуры нефтехимиков.
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Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область уже в третий раз с начала паводков в регионе. Он намерен посетить город Орск, который пострадал больше всех от паводка. О том, как сейчас выглядит затопленный Орск — узнаете из фоторепортажа URA.RU. Специальная комиссия оценит ущерб от затопления. На работу ей понадобится две недели, заявил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале. За это время будет совершен обход всех 6 995 подтопленных домов. Заключения комиссии будут основанием для выплат пострадавшим. По словам мэра, выплаты составят до 100 тысяч рублей на члена семьи.