Как сейчас выглядит затопленный Орск. Фоторепортаж

Глава МЧС РФ Куренков вылетел в затопленный Орск в третий раз

15 апреля 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Куренков посетит Орск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область уже в третий раз с начала паводков в регионе. Он намерен посетить город Орск, который пострадал больше всех от паводка. О том, как сейчас выглядит затопленный Орск — узнаете из фоторепортажа URA.RU. Специальная комиссия оценит ущерб от затопления. На работу ей понадобится две недели, заявил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале . За это время будет совершен обход всех 6 995 подтопленных домов. Заключения комиссии будут основанием для выплат пострадавшим. По словам мэра, выплаты составят до 100 тысяч рублей на члена семьи. Как выглядит район Старого города в Орске после паводков. Рабочие группы осматривают дома на предмет признания помещений пригодными или непригодными для жилья, сообщил городской мэр Василий Козупица Фото: Сергей Никифоров/РИА Новости Район Старого города в Орске. За три дня городские оценочные комиссии составили 530 заключений об утрате имущества, сообщил мэр города Василий Козупица. Фото: Сергей Никифоров/РИА Новости Продолжается обход домов, подтопленных весенним паводком. Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости Во дворце спорта «Юбилейный» в Орске организован пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения Фото: Сергей Никифоров/РИА Новости Жители Орска, пострадавшие от паводка, получают гуманитарную помощь у Дворца культуры нефтехимиков. Фото: Сергей Никифоров/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область уже в третий раз с начала паводков в регионе. Он намерен посетить город Орск, который пострадал больше всех от паводка. О том, как сейчас выглядит затопленный Орск — узнаете из фоторепортажа URA.RU. Специальная комиссия оценит ущерб от затопления. На работу ей понадобится две недели, заявил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале. За это время будет совершен обход всех 6 995 подтопленных домов. Заключения комиссии будут основанием для выплат пострадавшим. По словам мэра, выплаты составят до 100 тысяч рублей на члена семьи.