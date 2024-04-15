Как сейчас выглядит затопленный Орск. Фоторепортаж

Глава МЧС РФ Куренков вылетел в затопленный Орск в третий раз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Куренков посетит Орск Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область уже в третий раз с начала паводков в регионе. Он намерен посетить город Орск, который пострадал больше всех от паводка. О том, как сейчас выглядит затопленный Орск — узнаете из фоторепортажа URA.RU.

Специальная комиссия оценит ущерб от затопления. На работу ей понадобится две недели, заявил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале. За это время будет совершен обход всех 6 995 подтопленных домов. Заключения комиссии будут основанием для выплат пострадавшим. По словам мэра, выплаты составят до 100 тысяч рублей на члена семьи.

файл
Как выглядит район Старого города в Орске после паводков. Рабочие группы осматривают дома на предмет признания помещений пригодными или непригодными для жилья, сообщил городской мэр Василий Козупица
Фото:
файл
Район Старого города в Орске. За три дня городские оценочные комиссии составили 530 заключений об утрате имущества, сообщил мэр города Василий Козупица.
Фото:
Файл
Продолжается обход домов, подтопленных весенним паводком.
Фото:
Файл
Во дворце спорта «Юбилейный» в Орске организован пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения
Фото:
Файл
Жители Орска, пострадавшие от паводка, получают гуманитарную помощь у Дворца культуры нефтехимиков.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область уже в третий раз с начала паводков в регионе. Он намерен посетить город Орск, который пострадал больше всех от паводка. О том, как сейчас выглядит затопленный Орск — узнаете из фоторепортажа URA.RU. Специальная комиссия оценит ущерб от затопления. На работу ей понадобится две недели, заявил городской мэр Василий Козупица в своем Telegram-канале. За это время будет совершен обход всех 6 995 подтопленных домов. Заключения комиссии будут основанием для выплат пострадавшим. По словам мэра, выплаты составят до 100 тысяч рублей на члена семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...