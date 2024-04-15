Глава МЧС в третий раз отправился в Оренбургскую область из-за паводков

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС, сообщили в ведомстве. Этот визит станет третьим с начала паводков в регионе.
«Из Омска Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область», — говорится в telegrm-канале чрезвычайного ведомства. Уточняется, что Куренков посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск.
Ранее власти Оренбурга сообщили, что на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений. При этом из зоны паводка эвакуированы 1708 человек.
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Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС, сообщили в ведомстве. Этот визит станет третьим с начала паводков в регионе. «Из Омска Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область», — говорится в telegrm-канале чрезвычайного ведомства. Уточняется, что Куренков посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск. Ранее власти Оренбурга сообщили, что на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений. При этом из зоны паводка эвакуированы 1708 человек.