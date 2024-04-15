Глава МЧС в третий раз отправился в Оренбургскую область из-за паводков

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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Александр Куренков посетит Оренбургскую область в третий раз с начала паводков Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС, сообщили в ведомстве. Этот визит станет третьим с начала паводков в регионе.

«Из Омска Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область», — говорится в telegrm-канале чрезвычайного ведомства. Уточняется, что Куренков посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск.

Ранее власти Оренбурга сообщили, что на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений. При этом из зоны паводка эвакуированы 1708 человек.

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Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС, сообщили в ведомстве. Этот визит станет третьим с начала паводков в регионе. «Из Омска Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область», — говорится в telegrm-канале чрезвычайного ведомства. Уточняется, что Куренков посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск. Ранее власти Оренбурга сообщили, что на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений. При этом из зоны паводка эвакуированы 1708 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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