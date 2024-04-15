Происшествия Глава МЧС в третий раз отправился в Оренбургскую область из-за паводков 15 апреля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 + Александр Куренков посетит Оренбургскую область в третий раз с начала паводков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС, сообщили в ведомстве. Этот визит станет третьим с начала паводков в регионе. «Из Омска Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область», — говорится в telegrm-канале чрезвычайного ведомства. Уточняется, что Куренков посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск. Ранее власти Оренбурга сообщили, что на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений. При этом из зоны паводка эвакуированы 1708 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС, сообщили в ведомстве. Этот визит станет третьим с начала паводков в регионе. «Из Омска Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область», — говорится в telegrm-канале чрезвычайного ведомства. Уточняется, что Куренков посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск. Ранее власти Оренбурга сообщили, что на утро 15 апреля зафиксировано подтопление 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений. При этом из зоны паводка эвакуированы 1708 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям