ВС РФ атаковали скопление ВСУ в Гуляйполе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, град, рсзо,  stock
Сергей Лебедев сообщил, что из-за атаки уничтожены военные ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Скопления ВСУ подверглись удару в Гуляйполе (Запорожская область), в результате чего были ликвидированы военные и техника. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Скопления ВСУ попали под удар в населенном пункте Гуляйполе», — заявил Лебедев, передает РИА Новости. В результате удара ликвидированы бойцы и техника ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мост, по которому шло снабжение ВСУ, уничтожен российскими войсками в Гуляйполе. По его словам, атака была совершена авиацией 11-й армии ВВС и ПВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скопления ВСУ подверглись удару в Гуляйполе (Запорожская область), в результате чего были ликвидированы военные и техника. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Скопления ВСУ попали под удар в населенном пункте Гуляйполе», — заявил Лебедев, передает РИА Новости. В результате удара ликвидированы бойцы и техника ВСУ. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мост, по которому шло снабжение ВСУ, уничтожен российскими войсками в Гуляйполе. По его словам, атака была совершена авиацией 11-й армии ВВС и ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...