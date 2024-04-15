ВС РФ атаковали скопление ВСУ в Гуляйполе

15 апреля 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Сергей Лебедев сообщил, что из-за атаки уничтожены военные ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Скопления ВСУ подверглись удару в Гуляйполе (Запорожская область), в результате чего были ликвидированы военные и техника. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Скопления ВСУ попали под удар в населенном пункте Гуляйполе», — заявил Лебедев, передает РИА Новости. В результате удара ликвидированы бойцы и техника ВСУ. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мост, по которому шло снабжение ВСУ, уничтожен российскими войсками в Гуляйполе. По его словам, атака была совершена авиацией 11-й армии ВВС и ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скопления ВСУ подверглись удару в Гуляйполе (Запорожская область), в результате чего были ликвидированы военные и техника. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Скопления ВСУ попали под удар в населенном пункте Гуляйполе», — заявил Лебедев, передает РИА Новости. В результате удара ликвидированы бойцы и техника ВСУ. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что мост, по которому шло снабжение ВСУ, уничтожен российскими войсками в Гуляйполе. По его словам, атака была совершена авиацией 11-й армии ВВС и ПВО.