Рогов: в Гуляйполе уничтожен мост, по которому шло снабжение ВСУ. Фото

01 апреля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

По мосту шло снабжение ВСУ Фото: U.S. Army / Spc. Austin Steinborn новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мост, по которому шло снабжение ВСУ, уничтожен российскими войска в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Уничтожен важный для боевиков ВСУ мост. Через этот мост шло основное снабжение нацистов», — написал Рогов в Telegram. Авиаудар был нанесен авиацией 11-й армии ВВС и ПВО. Также в атаке участвовали беспилотники группировки войск «Восток». Как отметил Рогов, уничтожение мостов значительно затрудняет поставки боеприпасов ВСУ и ротации украинских частей. Фото: telegram-канал Владимира Рогова https://t.me/vrogov/15096 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мост, по которому шло снабжение ВСУ, уничтожен российскими войска в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Уничтожен важный для боевиков ВСУ мост. Через этот мост шло основное снабжение нацистов», — написал Рогов в Telegram. Авиаудар был нанесен авиацией 11-й армии ВВС и ПВО. Также в атаке участвовали беспилотники группировки войск «Восток». Как отметил Рогов, уничтожение мостов значительно затрудняет поставки боеприпасов ВСУ и ротации украинских частей.