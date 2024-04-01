По мосту шло снабжение ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мост, по которому шло снабжение ВСУ, уничтожен российскими войска в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Уничтожен важный для боевиков ВСУ мост. Через этот мост шло основное снабжение нацистов», —
Авиаудар был нанесен авиацией 11-й армии ВВС и ПВО. Также в атаке участвовали беспилотники группировки войск «Восток». Как отметил Рогов, уничтожение мостов значительно затрудняет поставки боеприпасов ВСУ и ротации украинских частей.
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