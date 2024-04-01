Рогов: в Гуляйполе уничтожен мост, по которому шло снабжение ВСУ. Фото

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По мосту шло снабжение ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мост, по которому шло снабжение ВСУ, уничтожен российскими войска в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Уничтожен важный для боевиков ВСУ мост. Через этот мост шло основное снабжение нацистов», — написал Рогов в Telegram.

Авиаудар был нанесен авиацией 11-й армии ВВС и ПВО. Также в атаке участвовали беспилотники группировки войск «Восток». Как отметил Рогов, уничтожение мостов значительно затрудняет поставки боеприпасов ВСУ и ротации украинских частей.

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Мост, по которому шло снабжение ВСУ, уничтожен российскими войска в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Уничтожен важный для боевиков ВСУ мост. Через этот мост шло основное снабжение нацистов», — написал Рогов в Telegram. Авиаудар был нанесен авиацией 11-й армии ВВС и ПВО. Также в атаке участвовали беспилотники группировки войск «Восток». Как отметил Рогов, уничтожение мостов значительно затрудняет поставки боеприпасов ВСУ и ротации украинских частей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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