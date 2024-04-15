Курганское шоссе Тюнина готовят к закрытию из-за половодья. Видео

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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, половодье, подготовка к паводку, наводнение
В Кургане на шоссе Тюнина снимают ограждения Фото:

В Кургане на шоссе Тюнина сотрудники дорожных служб снимают ограждения вдоль дороги. Видео появилось в курганских соцсетях.

«На шоссе Тюнина прямо сейчас снимают ограждения», — сообщают подписчики telegram-канала «Короче, Курган». На кадрах показано, как убирают ограждения вдоль автодороги в районе строительного рынка.

Источники URA.RU предположили, что шоссе готовят к закрытию для проезда транспорта. Это связано с возможным выходом паводковых вод на покрытие дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане временно перекрывали проезд транспорта по гидроузлу в сторону шоссе Тюнина. Меры предпринимались для проведения эвакуационных мероприятий.

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В Кургане на шоссе Тюнина сотрудники дорожных служб снимают ограждения вдоль дороги. Видео появилось в курганских соцсетях. «На шоссе Тюнина прямо сейчас снимают ограждения», — сообщают подписчики telegram-канала «Короче, Курган». На кадрах показано, как убирают ограждения вдоль автодороги в районе строительного рынка. Источники URA.RU предположили, что шоссе готовят к закрытию для проезда транспорта. Это связано с возможным выходом паводковых вод на покрытие дороги. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане временно перекрывали проезд транспорта по гидроузлу в сторону шоссе Тюнина. Меры предпринимались для проведения эвакуационных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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