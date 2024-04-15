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В Кургане на шоссе Тюнина сотрудники дорожных служб снимают ограждения вдоль дороги. Видео появилось в курганских соцсетях. «На шоссе Тюнина прямо сейчас снимают ограждения», — сообщают подписчики telegram-канала «Короче, Курган». На кадрах показано, как убирают ограждения вдоль автодороги в районе строительного рынка. Источники URA.RU предположили, что шоссе готовят к закрытию для проезда транспорта. Это связано с возможным выходом паводковых вод на покрытие дороги. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане временно перекрывали проезд транспорта по гидроузлу в сторону шоссе Тюнина. Меры предпринимались для проведения эвакуационных мероприятий.