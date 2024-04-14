Многодетная свердловчанка узнала о выигрыше в «Опорном крае» от мошенников. Фото

15 апреля 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Анна Сосновских выиграла «Москвич 3» Фото: Илья Московец © URA.RU Многодетная жительница поселка Сосновый Бор (Артемовский, Свердловская область) Анна Сосновских узнала о том, что выиграла «Москвич» в викторине «Опорный край», от мошенников. Неизвестные позвонили ей и стали требовать, чтобы она заплатила налог. Своими эмоциями от победы женщина поделилась с корреспондентом URA.RU. «У нас трое детей. Самому старшему 10 лет. Самая младшая дочка вообще еще грудничок. Я в декрете. Сидела, возилась с детьми. Смотреть викторину по телевизору времени не было. Вечером мне начали названивать с левых номеров. Я не выдержала и подняла трубку, а там мне говорят, что вы выиграли приз в викторине. Я, конечно, не поверила, но решила проверить», — рассказала Сосновских. Анна проверила номер, указанный на карточке, и убедилась в выигрыше. «Я зашла на сайт „Опорного края“. Проверила билетик, а он оказался счастливым. Я не могла поверить, что на самом деле выиграла. Получается, что если бы не мошенники, я бы даже проверять номерок не стала», — пошутила свердловчанка. «Теперь у нашей большой семьи есть вместительный автомобиль. Моему счастью нет предела. Муж до сих пор не верит. Осталось записаться на выдачу», — подытожила женщина. Ранее с URA.RU связалась жительница Михайловска, которая выиграла квартиру. Она рассказала, что подарок станет для нее вторым жильем. Итоги викторины «Опорный край» подвели в ККТ «Космос» днем 12 апреля. Среди ценных подарков были 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Подробная информация об акции — в сюжете URA.RU Анна Сосновских до сих пор не верит своему счастью Фото: Джанита Джаллатова, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетная жительница поселка Сосновый Бор (Артемовский, Свердловская область) Анна Сосновских узнала о том, что выиграла «Москвич» в викторине «Опорный край», от мошенников. Неизвестные позвонили ей и стали требовать, чтобы она заплатила налог. Своими эмоциями от победы женщина поделилась с корреспондентом URA.RU. «У нас трое детей. Самому старшему 10 лет. Самая младшая дочка вообще еще грудничок. Я в декрете. Сидела, возилась с детьми. Смотреть викторину по телевизору времени не было. Вечером мне начали названивать с левых номеров. Я не выдержала и подняла трубку, а там мне говорят, что вы выиграли приз в викторине. Я, конечно, не поверила, но решила проверить», — рассказала Сосновских. Анна проверила номер, указанный на карточке, и убедилась в выигрыше. «Я зашла на сайт „Опорного края“. Проверила билетик, а он оказался счастливым. Я не могла поверить, что на самом деле выиграла. Получается, что если бы не мошенники, я бы даже проверять номерок не стала», — пошутила свердловчанка. «Теперь у нашей большой семьи есть вместительный автомобиль. Моему счастью нет предела. Муж до сих пор не верит. Осталось записаться на выдачу», — подытожила женщина. Ранее с URA.RU связалась жительница Михайловска, которая выиграла квартиру. Она рассказала, что подарок станет для нее вторым жильем. Итоги викторины «Опорный край» подвели в ККТ «Космос» днем 12 апреля. Среди ценных подарков были 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Подробная информация об акции — в сюжете URA.RU