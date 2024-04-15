В Кургане уровень Тобола поднялся до 664 см
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Кургане поднялся до 664 см. Об этом сообщает геоинформационный портал региона.
«Уровень воды в Кургане — 664 см», — говорится на сайте. Данные предоставлены на 12 часов 15 апреля.
До критического уровня, когда может подтопить 17 микрорайонов города, остались считанные часы и сантиметры. Об этом ранее сообщалось в департаменте архитектуры и строительства Кургана.
Уровень воды в Кургане поднялся до 664 см
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