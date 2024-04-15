Вода в Тоболе приближается к критической отметке затопления 17 районов Кургана. Скрин

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Мало-Чаусовский мост после подтопления. Курган
В Кургане уровень Тобола поднялся до 664 см Фото:
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Уровень воды в Кургане поднялся до 664 см. Об этом сообщает геоинформационный портал региона.

«Уровень воды в Кургане — 664 см», — говорится на сайте. Данные предоставлены на 12 часов 15 апреля.

До критического уровня, когда может подтопить 17 микрорайонов города, остались считанные часы и сантиметры. Об этом ранее сообщалось в департаменте архитектуры и строительства Кургана.

Уровень воды в Кургане поднялся до 664 см
Уровень воды в Кургане поднялся до 664 см

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Уровень воды в Кургане поднялся до 664 см. Об этом сообщает геоинформационный портал региона. «Уровень воды в Кургане — 664 см», — говорится на сайте. Данные предоставлены на 12 часов 15 апреля. До критического уровня, когда может подтопить 17 микрорайонов города, остались считанные часы и сантиметры. Об этом ранее сообщалось в департаменте архитектуры и строительства Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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