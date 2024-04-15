Вода в Тоболе приближается к критической отметке затопления 17 районов Кургана. Скрин

15 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

В Кургане уровень Тобола поднялся до 664 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Кургане поднялся до 664 см. Об этом сообщает геоинформационный портал региона. «Уровень воды в Кургане — 664 см», — говорится на сайте. Данные предоставлены на 12 часов 15 апреля. До критического уровня, когда может подтопить 17 микрорайонов города, остались считанные часы и сантиметры. Об этом ранее сообщалось в департаменте архитектуры и строительства Кургана. Уровень воды в Кургане поднялся до 664 см Скрин: https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.393835,55.435820/13/1124,1133,1116 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Кургане поднялся до 664 см. Об этом сообщает геоинформационный портал региона. «Уровень воды в Кургане — 664 см», — говорится на сайте. Данные предоставлены на 12 часов 15 апреля. До критического уровня, когда может подтопить 17 микрорайонов города, остались считанные часы и сантиметры. Об этом ранее сообщалось в департаменте архитектуры и строительства Кургана.