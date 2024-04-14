14 апреля 2024
13 апреля 2024

В тюменском поселке начали строить новую школу

Новую школу в тюменских Винзилях построят к 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, школа, школьники
Школа откроет двери для учеников в 2026 году Фото:

В поселке Винзили Тюменского района началось строительство школы. Детей в ней планируют начать принимать в 2026 году. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава района Ольга Зимина.

«В центре Винзилей началась большая долгожданная стройка — школа откроет двери для учеников к 2026 году. Сейчас строители готовят основание для фундамента. По проекту площадь здания составит более 21 000 кв. м. Блок начального звена с блоком для среднего и старшего звена соединит административный корпус», — рассказала Ольга Зимина.

В школе будет два спортзала, актовый зал, библиотека, столовая на 500 мест, кабинеты для допзанятий. На территории учреждения оборудуют спортплощадки для детей и взрослых.

Ранее URA.RU писало и про другие проекты, которые в ближайшие годы построят в Тюменской области. В списке — школы, поликлиники, катки и культурный центр.

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В поселке Винзили Тюменского района началось строительство школы. Детей в ней планируют начать принимать в 2026 году. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава района Ольга Зимина. «В центре Винзилей началась большая долгожданная стройка — школа откроет двери для учеников к 2026 году. Сейчас строители готовят основание для фундамента. По проекту площадь здания составит более 21 000 кв. м. Блок начального звена с блоком для среднего и старшего звена соединит административный корпус», — рассказала Ольга Зимина. В школе будет два спортзала, актовый зал, библиотека, столовая на 500 мест, кабинеты для допзанятий. На территории учреждения оборудуют спортплощадки для детей и взрослых. Ранее URA.RU писало и про другие проекты, которые в ближайшие годы построят в Тюменской области. В списке — школы, поликлиники, катки и культурный центр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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