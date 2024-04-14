В тюменском поселке начали строить новую школу

Новую школу в тюменских Винзилях построят к 2026 году

15 апреля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Школа откроет двери для учеников в 2026 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Винзили Тюменского района началось строительство школы. Детей в ней планируют начать принимать в 2026 году. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава района Ольга Зимина. «В центре Винзилей началась большая долгожданная стройка — школа откроет двери для учеников к 2026 году. Сейчас строители готовят основание для фундамента. По проекту площадь здания составит более 21 000 кв. м. Блок начального звена с блоком для среднего и старшего звена соединит административный корпус», — рассказала Ольга Зимина. В школе будет два спортзала, актовый зал, библиотека, столовая на 500 мест, кабинеты для допзанятий. На территории учреждения оборудуют спортплощадки для детей и взрослых. Ранее URA.RU писало и про другие проекты, которые в ближайшие годы построят в Тюменской области. В списке — школы, поликлиники, катки и культурный центр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Винзили Тюменского района началось строительство школы. Детей в ней планируют начать принимать в 2026 году. Об этом в своем telegram-канале рассказала глава района Ольга Зимина. «В центре Винзилей началась большая долгожданная стройка — школа откроет двери для учеников к 2026 году. Сейчас строители готовят основание для фундамента. По проекту площадь здания составит более 21 000 кв. м. Блок начального звена с блоком для среднего и старшего звена соединит административный корпус», — рассказала Ольга Зимина. В школе будет два спортзала, актовый зал, библиотека, столовая на 500 мест, кабинеты для допзанятий. На территории учреждения оборудуют спортплощадки для детей и взрослых. Ранее URA.RU писало и про другие проекты, которые в ближайшие годы построят в Тюменской области. В списке — школы, поликлиники, катки и культурный центр.