Как изменился уровень Тобола в селе, откуда вода идет на Курган. Инфографика

У курганского села Бараба вода в Тоболе поднялась на 527 см
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Подъем воды на берегу у деревни Бараба. Курганская область, паводок, наводнение, Подъем воды
В курганском селе Бараба вода поднялась на пять метров Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В селе Бараба Кетовского округа (Курганская область) уровень воды в реке Тобол поднялся до отметки 3 м 72 см. За четыре дня вода здесь поднялась более, чем на пять метров. Подсчетами занимался корреспондент URA.RU.

«На 14:00 14 апреля уровень воды в села Бараба был +172 см. При этом сутки назад отмечался уровень -155 см», — сообщал сайт «Паводок 2024» и местные жители. В 12:00 16 апреля уровень Тобола в курганском селе достиг отметки 372 см.

Всего за четыре дня Тобол возле села поднялся на 5 м 27 см. За последние сутки с лишним прирост составил 116 см. Гидропост у этого населенного пункта является последней меткой перед Курганом, куда сейчас подходит большая вода.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане уровень воды достиг 748 см. До опасного уровня осталось 102 см.

Изменение уровня воды в курганском селе Бараба во время прихода большой воды
Изменение уровня воды в курганском селе Бараба во время прихода большой воды

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В селе Бараба Кетовского округа (Курганская область) уровень воды в реке Тобол поднялся до отметки 3 м 72 см. За четыре дня вода здесь поднялась более, чем на пять метров. Подсчетами занимался корреспондент URA.RU. «На 14:00 14 апреля уровень воды в села Бараба был +172 см. При этом сутки назад отмечался уровень -155 см», — сообщал сайт «Паводок 2024» и местные жители. В 12:00 16 апреля уровень Тобола в курганском селе достиг отметки 372 см. Всего за четыре дня Тобол возле села поднялся на 5 м 27 см. За последние сутки с лишним прирост составил 116 см. Гидропост у этого населенного пункта является последней меткой перед Курганом, куда сейчас подходит большая вода. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане уровень воды достиг 748 см. До опасного уровня осталось 102 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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