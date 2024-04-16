Как изменился уровень Тобола в селе, откуда вода идет на Курган. Инфографика

У курганского села Бараба вода в Тоболе поднялась на 527 см

16 апреля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

В курганском селе Бараба вода поднялась на пять метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В селе Бараба Кетовского округа (Курганская область) уровень воды в реке Тобол поднялся до отметки 3 м 72 см. За четыре дня вода здесь поднялась более, чем на пять метров. Подсчетами занимался корреспондент URA.RU. «На 14:00 14 апреля уровень воды в села Бараба был +172 см. При этом сутки назад отмечался уровень -155 см», — сообщал сайт «Паводок 2024» и местные жители. В 12:00 16 апреля уровень Тобола в курганском селе достиг отметки 372 см. Всего за четыре дня Тобол возле села поднялся на 5 м 27 см. За последние сутки с лишним прирост составил 116 см. Гидропост у этого населенного пункта является последней меткой перед Курганом, куда сейчас подходит большая вода. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане уровень воды достиг 748 см. До опасного уровня осталось 102 см. Изменение уровня воды в курганском селе Бараба во время прихода большой воды Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Бараба Кетовского округа (Курганская область) уровень воды в реке Тобол поднялся до отметки 3 м 72 см. За четыре дня вода здесь поднялась более, чем на пять метров. Подсчетами занимался корреспондент URA.RU. «На 14:00 14 апреля уровень воды в села Бараба был +172 см. При этом сутки назад отмечался уровень -155 см», — сообщал сайт «Паводок 2024» и местные жители. В 12:00 16 апреля уровень Тобола в курганском селе достиг отметки 372 см. Всего за четыре дня Тобол возле села поднялся на 5 м 27 см. За последние сутки с лишним прирост составил 116 см. Гидропост у этого населенного пункта является последней меткой перед Курганом, куда сейчас подходит большая вода. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане уровень воды достиг 748 см. До опасного уровня осталось 102 см.