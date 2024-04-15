Дезертирам из Калининграда не удалось избежать наказания

15 апреля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Дезертиры от шести до семи лет колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованным в 2022 году, утвержден повторный приговор. Восьми жителям Калининграда, которые сбежали из ЛНР с военной службы, а после сдались подмосковной полиции, дали от шести до семи лет колонии. «2-й ЗОВС и на этот раз приговор оставил в силе», — сообщило издание « Коммерсант ». Суд приговорил сержанта Евгения Кравченко, рядовых Дмитрия Мельникова, Александра Бабешко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Дениса Балахина и ефрейтора Игоря Медведева к срокам от шести до семи лет колонии строгого режима. После вынесения первого приговора, в суд поступила жалоба, касательно присутствия осужденных в зале суда в момент вынесения приговора. Не все калининградцы личного участвовали в рассмотрении их приговора. Кассационный суд посчитал это нарушением закона. Тогда Западный окружной военный суд (2-й ЗОВС) повторно рассмотрел приговор для дезертиров. Мобилизованные в конце декабря 2022 года пришли в полицию с повинной, заявив что им не предоставили должных условий после мобилизации. По словам мужчин, они попали в полевой лагерь в ЛНР, там вместо обучения военному делу их заставили строить землянки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобилизованным в 2022 году, утвержден повторный приговор. Восьми жителям Калининграда, которые сбежали из ЛНР с военной службы, а после сдались подмосковной полиции, дали от шести до семи лет колонии. «2-й ЗОВС и на этот раз приговор оставил в силе», — сообщило издание «Коммерсант». Суд приговорил сержанта Евгения Кравченко, рядовых Дмитрия Мельникова, Александра Бабешко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Дениса Балахина и ефрейтора Игоря Медведева к срокам от шести до семи лет колонии строгого режима. После вынесения первого приговора, в суд поступила жалоба, касательно присутствия осужденных в зале суда в момент вынесения приговора. Не все калининградцы личного участвовали в рассмотрении их приговора. Кассационный суд посчитал это нарушением закона. Тогда Западный окружной военный суд (2-й ЗОВС) повторно рассмотрел приговор для дезертиров. Мобилизованные в конце декабря 2022 года пришли в полицию с повинной, заявив что им не предоставили должных условий после мобилизации. По словам мужчин, они попали в полевой лагерь в ЛНР, там вместо обучения военному делу их заставили строить землянки.