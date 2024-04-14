В списке победителей «Опорного края» обнаружили странности, организаторы молчат третий день

Участники свердловской викторины «Опорный край», на которой 12 апреля разыграли квартиры, машины, мотоциклы и смартфоны, обнаружили несостыковки: некоторых номеров-победителей изначально не было в списках на сайте. Официальных комментариев организаторы пока не дали. По данным URA.RU, они начали внутреннюю проверку.
«[В оргкомитете] выясняют, почему так. Идет проверка», — поделился собеседник, близкий к кураторам викторины. Пиарщица, которая отвечала за взаимодействие с прессой на протяжении всего проект, ушла из проекта на следующий день после подведения итогов.
Сразу после того, как стали известны результаты «Опорного края», организаторы удалили с сайта страницу со всеми номерами участников. Тем не менее, информация осталась в веб-архиве. В списке, например, нет номера 4598219, обладатель которого выиграл квартиру. Перед ним шел номер 4598218, а после — 4598221. Издание «Вечерние ведомости» указывает на несколько таких несостыковок. Викторины также проходили в других регионах, и скандалов там не было. В Кургане, Челябинске, Тюмени, ЯНАО подарки уральцам раздавали в день участия.
Ранее URA.RU сообщало, что в списке победителей викторины оказался подчиненный главного организатора, а также родственник статусной чиновницы. Больше по теме «Опорного края» — в сюжете URA.RU.
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