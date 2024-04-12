Квартиру в «Опорном крае» выиграл подчиненный главного организатора. Фото

13 апреля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Антон Третьяков — куратор викторины — возглавил «Областную газету» в декабре 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Среди свердловчан, выигравших квартиру на викторине «Опорный край», оказался сотрудник «Областной газеты», чей директор Антон Третьяков — руководитель оргкомитета проекта. С победителем познакомился корреспондент URA.RU у пункта оформления подарков в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. «Проверил купон вчера несколько раз, чтобы убедиться в выигрыше, а потом позвонил и рассказал всем родственникам. Рад. Единственное, где взять деньги на налог… Подумаю, может, придется занимать или брать кредит», — поделился Александр. В газете он работает с 2005 года. Его коллеги также удивлены совпадению. Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15 — 18 марта и была посвящена 90-летию Свердловской области, подвели 12 апреля в ККТ «Космос». Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о победителях викторины и их призах. Александр до сих пор не верит своему счастью, его коллеги же очень рады за него Фото: Джанита Джаллатова, URA.RU Антон Третьяков также находится у пункта выдачи в «Меге» Фото: Джанита Джаллатова, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди свердловчан, выигравших квартиру на викторине «Опорный край», оказался сотрудник «Областной газеты», чей директор Антон Третьяков — руководитель оргкомитета проекта. С победителем познакомился корреспондент URA.RU у пункта оформления подарков в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. «Проверил купон вчера несколько раз, чтобы убедиться в выигрыше, а потом позвонил и рассказал всем родственникам. Рад. Единственное, где взять деньги на налог… Подумаю, может, придется занимать или брать кредит», — поделился Александр. В газете он работает с 2005 года. Его коллеги также удивлены совпадению. Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15 — 18 марта и была посвящена 90-летию Свердловской области, подвели 12 апреля в ККТ «Космос». Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о победителях викторины и их призах.