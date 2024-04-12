12 апреля 2024

Квартиру в «Опорном крае» выиграл подчиненный главного организатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Третьяков — куратор викторины — возглавил «Областную газету» в декабре 2022 года
Антон Третьяков — куратор викторины — возглавил «Областную газету» в декабре 2022 года Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Среди свердловчан, выигравших квартиру на викторине «Опорный край», оказался сотрудник «Областной газеты», чей директор Антон Третьяков — руководитель оргкомитета проекта. С победителем познакомился корреспондент URA.RU у пункта оформления подарков в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге.

«Проверил купон вчера несколько раз, чтобы убедиться в выигрыше, а потом позвонил и рассказал всем родственникам. Рад. Единственное, где взять деньги на налог… Подумаю, может, придется занимать или брать кредит», — поделился Александр. В газете он работает с 2005 года. Его коллеги также удивлены совпадению.

Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15 — 18 марта и была посвящена 90-летию Свердловской области, подвели 12 апреля в ККТ «Космос». Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о победителях викторины и их призах.

Александр до сих пор не верит своему счастью, его коллеги же очень рады за него
Александр до сих пор не верит своему счастью, его коллеги же очень рады за него
Фото:
Антон Третьяков также находится у пункта выдачи в «Меге»
Антон Третьяков также находится у пункта выдачи в «Меге»
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Среди свердловчан, выигравших квартиру на викторине «Опорный край», оказался сотрудник «Областной газеты», чей директор Антон Третьяков — руководитель оргкомитета проекта. С победителем познакомился корреспондент URA.RU у пункта оформления подарков в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. «Проверил купон вчера несколько раз, чтобы убедиться в выигрыше, а потом позвонил и рассказал всем родственникам. Рад. Единственное, где взять деньги на налог… Подумаю, может, придется занимать или брать кредит», — поделился Александр. В газете он работает с 2005 года. Его коллеги также удивлены совпадению. Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15 — 18 марта и была посвящена 90-летию Свердловской области, подвели 12 апреля в ККТ «Космос». Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой рассказывает о победителях викторины и их призах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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