В «Опорном крае» победил родственник топ-чиновницы, мэр объяснил URA.RU, как это было

В свердловской викторине «Опорный край» выиграл деверь статусной чиновницы

14 апреля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Пенсионеру из Шогринского достался «Москвич» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области В большой свердловской викторине «Опорный край» победил родственник чиновницы из администрации Артемовского городского округа (АГО). Ему достался один из ста разыгранных «Москвичей». Первым о победителе сообщил мэр Константин Трофимов. «Поздравляю Багдасарян С. К., жителя Артемовского ГО, участника викторины „Опорный Край“, с выигрышем автомобиля!» — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О том, что его родственница трудится во власти, журналистам рассказал сам Сос Багдасарян — скромный пенсионер из села Шогринское. «Некоторые думают, что это все подкуплено, но на моем месте мог быть любой человек, — приводит его слова портал E1.ru. — Это случайность. Я очень рад, что мне достался такой приз, другим обязательно повезет в чем-то еще». Фамилию родственницы мужчина не назвал, но, как стало известно URA.RU, речь идет о Наталье Багдасарян, которая с 2012 года возглавляет управление образование АГО. Счастливчик — родной брат ее мужа (деверь). Новость по теме Квартиру в «Опорном крае» выиграл подчиненный главного организатора. Фото В беседе с корреспондентом Константин Трофимов поделился, что 12 апреля — когда подводились итоги масштабной акции — ему позвонила удивленная Багдасарян и сообщила, что Сос Карленович оказался в списке победителей. «Я уточнил информацию у организаторов и потом поздравил его. Сос Карленович сказал мне, что и не думал, что может выиграть. Так что никакого подвоха нет! Все по-честному» — заверил Трофимов. В своих соцсетях он также рассказывал и о другом победителе — Анне Рашитовне М. из поселка Буланаш. Ей тоже достался «Москвич». Женщина трудится пекарем. В призовом фонде викторины также были 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Подарки начали выдавать накануне. Как сообщало URA.RU, обладателем одной из квартир стал водитель «Областной газеты», директор которой — Антон Третьяков — был главным организатором викторины. «Проверил купон вчера несколько раз, чтобы убедиться в выигрыше, а потом позвонил и рассказал всем родственникам. Рад. Единственное, где взять деньги на налог… Подумаю, может, придется занимать или брать кредит [чтобы выплатить налог]», — рассказывал агентству Александр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В большой свердловской викторине «Опорный край» победил родственник чиновницы из администрации Артемовского городского округа (АГО). Ему достался один из ста разыгранных «Москвичей». Первым о победителе сообщил мэр Константин Трофимов. «Поздравляю Багдасарян С. К., жителя Артемовского ГО, участника викторины „Опорный Край“, с выигрышем автомобиля!» — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О том, что его родственница трудится во власти, журналистам рассказал сам Сос Багдасарян — скромный пенсионер из села Шогринское. «Некоторые думают, что это все подкуплено, но на моем месте мог быть любой человек, — приводит его слова портал E1.ru. — Это случайность. Я очень рад, что мне достался такой приз, другим обязательно повезет в чем-то еще». Фамилию родственницы мужчина не назвал, но, как стало известно URA.RU, речь идет о Наталье Багдасарян, которая с 2012 года возглавляет управление образование АГО. Счастливчик — родной брат ее мужа (деверь). В беседе с корреспондентом Константин Трофимов поделился, что 12 апреля — когда подводились итоги масштабной акции — ему позвонила удивленная Багдасарян и сообщила, что Сос Карленович оказался в списке победителей. «Я уточнил информацию у организаторов и потом поздравил его. Сос Карленович сказал мне, что и не думал, что может выиграть. Так что никакого подвоха нет! Все по-честному» — заверил Трофимов. В своих соцсетях он также рассказывал и о другом победителе — Анне Рашитовне М. из поселка Буланаш. Ей тоже достался «Москвич». Женщина трудится пекарем. В призовом фонде викторины также были 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Подарки начали выдавать накануне. Как сообщало URA.RU, обладателем одной из квартир стал водитель «Областной газеты», директор которой — Антон Третьяков — был главным организатором викторины. «Проверил купон вчера несколько раз, чтобы убедиться в выигрыше, а потом позвонил и рассказал всем родственникам. Рад. Единственное, где взять деньги на налог… Подумаю, может, придется занимать или брать кредит [чтобы выплатить налог]», — рассказывал агентству Александр.