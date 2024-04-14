14 апреля 2024

Бизнесвумен из Сургута снялась в шоу на ТНТ с Ольгой Бузовой. Видео

Предпринимательница из Сургута приняла участие в ток-шоу «Это нормально?»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Предпринимательница из Сургута Юлия Базарова снялась в ток-шоу на ТНТ «Это нормально?» Фото:

Предпринимательница из ХМАО Юлия Базарова стала участницей ток-шоу на ТНТ «Это нормально?» с Ольгой Бузовой. Девушка владеет салоном красоты и магазином одежды в Сургуте.

«Бизнесвумен из Сургута, владелица магазина одежды и мастер по перманентному макияжу Юлия Базарова», — представила участницу ток-шоу Ольга Бузова в эфире телеканала ТНТ. Участников поделили на две команды: мужчины против женщин. Им предстояло ответить на несколько остросоциальных вопросов и угадать, что думают о конкретной проблеме россияне.

«Нормально ли, когда женщина вынуждена содержать мужчину?» — так прозвучал один из вопросов в студии. «А вы чувствуете себя в безопасности с таким мужчиной? Ощущаете себя полноценной?» — спросила Юлия у гостьи шоу, которая содержит мужа. Сургутянка посчитала, что подобные отношения в семье неприемлемы. Большинство проголосовавших россиян также разделили позицию Базаровой.

Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, принявших участие в популярных шоу. Среди них, например, команда кавээнщиков из Сургута «Борцы», которая снялась в юмористическом шоу «Звезды» с Азаматом Мусагалиевым. Наставником команды стал Филипп Киркоров.

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Предпринимательница из ХМАО Юлия Базарова стала участницей ток-шоу на ТНТ «Это нормально?» с Ольгой Бузовой. Девушка владеет салоном красоты и магазином одежды в Сургуте. «Бизнесвумен из Сургута, владелица магазина одежды и мастер по перманентному макияжу Юлия Базарова», — представила участницу ток-шоу Ольга Бузова в эфире телеканала ТНТ. Участников поделили на две команды: мужчины против женщин. Им предстояло ответить на несколько остросоциальных вопросов и угадать, что думают о конкретной проблеме россияне. «Нормально ли, когда женщина вынуждена содержать мужчину?» — так прозвучал один из вопросов в студии. «А вы чувствуете себя в безопасности с таким мужчиной? Ощущаете себя полноценной?» — спросила Юлия у гостьи шоу, которая содержит мужа. Сургутянка посчитала, что подобные отношения в семье неприемлемы. Большинство проголосовавших россиян также разделили позицию Базаровой. Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, принявших участие в популярных шоу. Среди них, например, команда кавээнщиков из Сургута «Борцы», которая снялась в юмористическом шоу «Звезды» с Азаматом Мусагалиевым. Наставником команды стал Филипп Киркоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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