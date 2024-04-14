Бизнесвумен из Сургута снялась в шоу на ТНТ с Ольгой Бузовой. Видео

Предпринимательница из Сургута приняла участие в ток-шоу «Это нормально?»

15 апреля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Предпринимательница из Сургута Юлия Базарова снялась в ток-шоу на ТНТ «Это нормально?» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предпринимательница из ХМАО Юлия Базарова стала участницей ток-шоу на ТНТ «Это нормально?» с Ольгой Бузовой. Девушка владеет салоном красоты и магазином одежды в Сургуте. «Бизнесвумен из Сургута, владелица магазина одежды и мастер по перманентному макияжу Юлия Базарова», — представила участницу ток-шоу Ольга Бузова в эфире телеканала ТНТ. Участников поделили на две команды: мужчины против женщин. Им предстояло ответить на несколько остросоциальных вопросов и угадать, что думают о конкретной проблеме россияне.



«Нормально ли, когда женщина вынуждена содержать мужчину?» — так прозвучал один из вопросов в студии. «А вы чувствуете себя в безопасности с таким мужчиной? Ощущаете себя полноценной?» — спросила Юлия у гостьи шоу, которая содержит мужа. Сургутянка посчитала, что подобные отношения в семье неприемлемы. Большинство проголосовавших россиян также разделили позицию Базаровой.



Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, принявших участие в популярных шоу. Среди них, например, команда кавээнщиков из Сургута «Борцы», которая снялась в юмористическом шоу «Звезды» с Азаматом Мусагалиевым. Наставником команды стал Филипп Киркоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предпринимательница из ХМАО Юлия Базарова стала участницей ток-шоу на ТНТ «Это нормально?» с Ольгой Бузовой. Девушка владеет салоном красоты и магазином одежды в Сургуте. «Бизнесвумен из Сургута, владелица магазина одежды и мастер по перманентному макияжу Юлия Базарова», — представила участницу ток-шоу Ольга Бузова в эфире телеканала ТНТ. Участников поделили на две команды: мужчины против женщин. Им предстояло ответить на несколько остросоциальных вопросов и угадать, что думают о конкретной проблеме россияне. «Нормально ли, когда женщина вынуждена содержать мужчину?» — так прозвучал один из вопросов в студии. «А вы чувствуете себя в безопасности с таким мужчиной? Ощущаете себя полноценной?» — спросила Юлия у гостьи шоу, которая содержит мужа. Сургутянка посчитала, что подобные отношения в семье неприемлемы. Большинство проголосовавших россиян также разделили позицию Базаровой. Ранее URA.RU рассказывало о других югорчанах, принявших участие в популярных шоу. Среди них, например, команда кавээнщиков из Сургута «Борцы», которая снялась в юмористическом шоу «Звезды» с Азаматом Мусагалиевым. Наставником команды стал Филипп Киркоров.