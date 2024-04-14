14 апреля 2024

На реке Ишим в Тюменской области взрывают лед. Видео

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Подрыв льда в Аше перед половодьем. Обработано. Челябинск, подготовка к паводку, подрыв льда, взрыв
Взрывы продолжатся до момента, пока лед без преград не будет двигаться по течению (архивное фото) Фото:

На реке Ишим в Тюменской области проводят серию взрывов для уничтожения ледяных заторов. Видео работ опубликовал информационный центр правительства региона.

«Саперы ТВВИКУ проводят серию направленных взрывов на реке Ишим. Задача — уничтожить ледяные заторы. Составлены схемы работ, они окончатся, когда лед будет двигаться по течению без заторов. Отслеживать это будут при помощи дронов», — сообщает инфоцентр властей.

Ранее URA.RU писало, что решение о проведении взрывных работ принял губернатор региона Александр Моор. Он сообщил, что пробный взрыв намечен на утро 15 апреля, далее они будут более частыми.

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На реке Ишим в Тюменской области проводят серию взрывов для уничтожения ледяных заторов. Видео работ опубликовал информационный центр правительства региона. «Саперы ТВВИКУ проводят серию направленных взрывов на реке Ишим. Задача — уничтожить ледяные заторы. Составлены схемы работ, они окончатся, когда лед будет двигаться по течению без заторов. Отслеживать это будут при помощи дронов», — сообщает инфоцентр властей. Ранее URA.RU писало, что решение о проведении взрывных работ принял губернатор региона Александр Моор. Он сообщил, что пробный взрыв намечен на утро 15 апреля, далее они будут более частыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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