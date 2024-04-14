На реке Ишим в Тюменской области проводят серию взрывов для уничтожения ледяных заторов. Видео работ опубликовал информационный центр правительства региона.
«Саперы ТВВИКУ проводят серию направленных взрывов на реке Ишим. Задача — уничтожить ледяные заторы. Составлены схемы работ, они окончатся, когда лед будет двигаться по течению без заторов. Отслеживать это будут при помощи дронов», — сообщает инфоцентр властей.
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На реке Ишим в Тюменской области проводят серию взрывов для уничтожения ледяных заторов. Видео работ опубликовал информационный центр правительства региона. «Саперы ТВВИКУ проводят серию направленных взрывов на реке Ишим. Задача — уничтожить ледяные заторы. Составлены схемы работ, они окончатся, когда лед будет двигаться по течению без заторов. Отслеживать это будут при помощи дронов», — сообщает инфоцентр властей. Ранее URA.RU писало, что решение о проведении взрывных работ принял губернатор региона Александр Моор. Он сообщил, что пробный взрыв намечен на утро 15 апреля, далее они будут более частыми.