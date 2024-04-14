14 апреля 2024
13 апреля 2024

В Новом Уренгое больного бездомного ищут, чтобы отправить в социальный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, инвалид, пенсионер, бомж, зима, бездомный, трость, женщина
В Новом Уренгое бездомный обосновался в тепловом люке Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обнаружили, что бездомный мужчина обосновался в тепловом люке. Информация об этом появилась в Telegram, где горожане выразили обеспокоенность состоянием здоровья человека, призвав администрацию города принять меры.

«На улице Арктическая, 31 в одном из тепловых люков проживает данный человек, причем со здоровьем у него не совсем в порядке, еле передвигается. Администрация, примите меры», — написал житель города Евгений Лоншаков в telegram-канале «Воронов Chat».

В ответ на обращение жителей администрация Нового Уренгоя сообщила: специалисты социальной службы «Мы вместе» уже выехали на указанное место, но мужчину там не обнаружили. Вопрос находится на контроле. В случае появления информации о местонахождении бездомного жителей просят сообщить ему о возможности получить помощь в центре соцпомощи по адресу проспект Губкина, дом 4.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обнаружили, что бездомный мужчина обосновался в тепловом люке. Информация об этом появилась в Telegram, где горожане выразили обеспокоенность состоянием здоровья человека, призвав администрацию города принять меры. «На улице Арктическая, 31 в одном из тепловых люков проживает данный человек, причем со здоровьем у него не совсем в порядке, еле передвигается. Администрация, примите меры», — написал житель города Евгений Лоншаков в telegram-канале «Воронов Chat». В ответ на обращение жителей администрация Нового Уренгоя сообщила: специалисты социальной службы «Мы вместе» уже выехали на указанное место, но мужчину там не обнаружили. Вопрос находится на контроле. В случае появления информации о местонахождении бездомного жителей просят сообщить ему о возможности получить помощь в центре соцпомощи по адресу проспект Губкина, дом 4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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