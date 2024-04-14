В Новом Уренгое больного бездомного ищут, чтобы отправить в социальный центр

15 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое бездомный обосновался в тепловом люке Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обнаружили, что бездомный мужчина обосновался в тепловом люке. Информация об этом появилась в Telegram, где горожане выразили обеспокоенность состоянием здоровья человека, призвав администрацию города принять меры. «На улице Арктическая, 31 в одном из тепловых люков проживает данный человек, причем со здоровьем у него не совсем в порядке, еле передвигается. Администрация, примите меры», — написал житель города Евгений Лоншаков в telegram-канале «Воронов Chat». В ответ на обращение жителей администрация Нового Уренгоя сообщила: специалисты социальной службы «Мы вместе» уже выехали на указанное место, но мужчину там не обнаружили. Вопрос находится на контроле. В случае появления информации о местонахождении бездомного жителей просят сообщить ему о возможности получить помощь в центре соцпомощи по адресу проспект Губкина, дом 4. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обнаружили, что бездомный мужчина обосновался в тепловом люке. Информация об этом появилась в Telegram, где горожане выразили обеспокоенность состоянием здоровья человека, призвав администрацию города принять меры. «На улице Арктическая, 31 в одном из тепловых люков проживает данный человек, причем со здоровьем у него не совсем в порядке, еле передвигается. Администрация, примите меры», — написал житель города Евгений Лоншаков в telegram-канале «Воронов Chat». В ответ на обращение жителей администрация Нового Уренгоя сообщила: специалисты социальной службы «Мы вместе» уже выехали на указанное место, но мужчину там не обнаружили. Вопрос находится на контроле. В случае появления информации о местонахождении бездомного жителей просят сообщить ему о возможности получить помощь в центре соцпомощи по адресу проспект Губкина, дом 4.