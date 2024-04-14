14 апреля 2024
13 апреля 2024

Из тюменских аптек начали исчезать препараты от аллергии

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевтика, от аллергии
О дефиците препаратов от аллергии сообщили сразу в нескольких тюменских аптеках Фото:
новость из сюжета
Дефицит лекарств в Тюмени

С прилавков тюменских аптек пропал препарат от аллергии «Эриус». Лекарство выпускалось в форме таблеток и сиропа. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких аптечных пунктах.

«Препарата „Эриус“ нет. Ни в сиропе, ни в таблетках. Пропал месяц назад», — рассказали в тюменской аптеке «ЮниФарм».

В аптеке «Реагент» корреспонденту URA.RU сообщили, что препарат находится на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара прим. ред.). В настоящий момент в их сети доступна одна упаковка препарата в форме таблеток и одна — в форме сиропа.

Отсутствие препарата также подтвердили в другой тюменской аптеке «Фармация». Там сообщили, что препарата нет из-за сложностей с поставщиками.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что из местных аптек еще в январе исчез препарат от аллергии «Зиртек». Препарат производился в Бельгии.

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С прилавков тюменских аптек пропал препарат от аллергии «Эриус». Лекарство выпускалось в форме таблеток и сиропа. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких аптечных пунктах. «Препарата „Эриус“ нет. Ни в сиропе, ни в таблетках. Пропал месяц назад», — рассказали в тюменской аптеке «ЮниФарм». В аптеке «Реагент» корреспонденту URA.RU сообщили, что препарат находится на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара прим. ред.). В настоящий момент в их сети доступна одна упаковка препарата в форме таблеток и одна — в форме сиропа. Отсутствие препарата также подтвердили в другой тюменской аптеке «Фармация». Там сообщили, что препарата нет из-за сложностей с поставщиками. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что из местных аптек еще в январе исчез препарат от аллергии «Зиртек». Препарат производился в Бельгии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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