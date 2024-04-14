Из тюменских аптек начали исчезать препараты от аллергии

С прилавков тюменских аптек пропал препарат от аллергии «Эриус». Лекарство выпускалось в форме таблеток и сиропа. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких аптечных пунктах.
«Препарата „Эриус“ нет. Ни в сиропе, ни в таблетках. Пропал месяц назад», — рассказали в тюменской аптеке «ЮниФарм».
В аптеке «Реагент» корреспонденту URA.RU сообщили, что препарат находится на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара прим. ред.). В настоящий момент в их сети доступна одна упаковка препарата в форме таблеток и одна — в форме сиропа.
Отсутствие препарата также подтвердили в другой тюменской аптеке «Фармация». Там сообщили, что препарата нет из-за сложностей с поставщиками.
Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что из местных аптек еще в январе исчез препарат от аллергии «Зиртек». Препарат производился в Бельгии.
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С прилавков тюменских аптек пропал препарат от аллергии «Эриус». Лекарство выпускалось в форме таблеток и сиропа. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких аптечных пунктах. «Препарата „Эриус“ нет. Ни в сиропе, ни в таблетках. Пропал месяц назад», — рассказали в тюменской аптеке «ЮниФарм». В аптеке «Реагент» корреспонденту URA.RU сообщили, что препарат находится на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара прим. ред.). В настоящий момент в их сети доступна одна упаковка препарата в форме таблеток и одна — в форме сиропа. Отсутствие препарата также подтвердили в другой тюменской аптеке «Фармация». Там сообщили, что препарата нет из-за сложностей с поставщиками. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что из местных аптек еще в январе исчез препарат от аллергии «Зиртек». Препарат производился в Бельгии.