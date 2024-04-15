Балицкий: из-за атаки ВСУ по Токмаку погибли трое детей и 13 взрослых

15 апреля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Евгений Балицкий сообщил, что 28 человек пострадали Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки ВСУ 12 апреля по городу Токмак в Запорожской области погибло 16 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них — три ребенка», — заявил Балицкий в своем telegram-канале . По его словам, 28 жителей пострадали, 12 из них находятся в больнице. Вечером 12 апреля был совершен удар на Токмак. Под обстрел попал жилой многоквартирный дом. Балицкий ранее сообщал о десяти жертвах, передает телеканал 360. В спецслужбах заявили, что ВСУ использовали натовские бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки ВСУ 12 апреля по городу Токмак в Запорожской области погибло 16 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них — три ребенка», — заявил Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, 28 жителей пострадали, 12 из них находятся в больнице. Вечером 12 апреля был совершен удар на Токмак. Под обстрел попал жилой многоквартирный дом. Балицкий ранее сообщал о десяти жертвах, передает телеканал 360. В спецслужбах заявили, что ВСУ использовали натовские бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB.