Балицкий: из-за атаки ВСУ по Токмаку погибли трое детей и 13 взрослых

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, балицкий евгений
Евгений Балицкий сообщил, что 28 человек пострадали Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки ВСУ 12 апреля по городу Токмак в Запорожской области погибло 16 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них — три ребенка», — заявил Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, 28 жителей пострадали, 12 из них находятся в больнице.

Вечером 12 апреля был совершен удар на Токмак. Под обстрел попал жилой многоквартирный дом. Балицкий ранее сообщал о десяти жертвах, передает телеканал 360. В спецслужбах заявили, что ВСУ использовали натовские бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB.

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В результате атаки ВСУ 12 апреля по городу Токмак в Запорожской области погибло 16 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них — три ребенка», — заявил Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, 28 жителей пострадали, 12 из них находятся в больнице. Вечером 12 апреля был совершен удар на Токмак. Под обстрел попал жилой многоквартирный дом. Балицкий ранее сообщал о десяти жертвах, передает телеканал 360. В спецслужбах заявили, что ВСУ использовали натовские бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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