Режиссер Грибанов после съемок «Папиных дочек» отправится в Тюмень ставить шоу

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Grinvich freak fashion show в ТЦ "Гринвич". Екатеринбург, модный показ, Grinvich freak fashion show
Световое шоу на тюменском подиуме поставит столичный кинорежиссер Дмитрий Грибанов Фото:

Шоу на тюменской Неделе моды будет режиссировать Дмитрий Грибанов (сериал «Папины дочки»). Как рассказала URA.RU организатор «Неделя моды. Сибирь» Анна Воронова, в Тюмень московский кинорежиссер прилетит сразу же после окончания съемок сериала «Папины дочки. Новые».

«Дмитрий Грибанов только что закончил снимать сериал „Папины дочки. Новые“ и готовится к новому сезону. В Тюмень он приедет на неделю моды и будет нам помогать находить творческие решения», — рассказала URA.RU Анна Воронова.

Дмитрий Грибанов проработает световые решения и поможет организаторам с режиссурой показов. Ранее URA.RU писало, что на «Неделе моды. Сибирь» свои коллекции представят дизайнеры со всей России и состоится выступление танцующих роботов.

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Шоу на тюменской Неделе моды будет режиссировать Дмитрий Грибанов (сериал «Папины дочки»). Как рассказала URA.RU организатор «Неделя моды. Сибирь» Анна Воронова, в Тюмень московский кинорежиссер прилетит сразу же после окончания съемок сериала «Папины дочки. Новые». «Дмитрий Грибанов только что закончил снимать сериал „Папины дочки. Новые“ и готовится к новому сезону. В Тюмень он приедет на неделю моды и будет нам помогать находить творческие решения», — рассказала URA.RU Анна Воронова. Дмитрий Грибанов проработает световые решения и поможет организаторам с режиссурой показов. Ранее URA.RU писало, что на «Неделе моды. Сибирь» свои коллекции представят дизайнеры со всей России и состоится выступление танцующих роботов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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