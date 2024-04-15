Режиссер Грибанов после съемок «Папиных дочек» отправится в Тюмень ставить шоу

Световое шоу на тюменском подиуме поставит столичный кинорежиссер Дмитрий Грибанов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Шоу на тюменской Неделе моды будет режиссировать Дмитрий Грибанов (сериал «Папины дочки»). Как рассказала URA.RU организатор «Неделя моды. Сибирь» Анна Воронова, в Тюмень московский кинорежиссер прилетит сразу же после окончания съемок сериала «Папины дочки. Новые».

«Дмитрий Грибанов только что закончил снимать сериал „Папины дочки. Новые“ и готовится к новому сезону. В Тюмень он приедет на неделю моды и будет нам помогать находить творческие решения», — рассказала URA.RU Анна Воронова.

Дмитрий Грибанов проработает световые решения и поможет организаторам с режиссурой показов. Ранее URA.RU писало, что на «Неделе моды. Сибирь» свои коллекции представят дизайнеры со всей России и состоится выступление танцующих роботов.