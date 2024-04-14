Челябинский минстрой вошел в число кредиторов фирмы депутата Гордумы Иванова

15 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Депутат Олег Иванов был задержан ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Министерство строительства Челябинской области вошло в число кредиторов фирмы «АльфаСтрой» депутата гордумы Олега Иванова, который сейчас находится в СИЗО. Как сообщают в пресс-службе суда 15 апреля, учтен долг в размере 46,7 миллиона рублей. «Определениями суда заявление Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области удовлетворено частично, требование кредитора установлено в третьей очереди реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью „АльфаСтрой“ в общем размере 46 761 107 руб. 40 копеек. В том числе 42 061 288 руб. 40 коп. основного долга и 4 699 819 руб. штрафных санкций», — уточнили в пресс-службе суда. Исков от минстроя несколько — на общую сумму свыше 238 миллионов 215 тысяч рублей. Эти деньги минстрой ранее пытался взыскать с «АльфаСтроя», принадлежащего депутату челябинской городской думы Олегу Иванову за неисполненные по контрактам работы и за нарушения сроков. Ведомство требует включить долги в процесс банкротства «Альфастроя». Сам Иванов находится в СИЗО и обвиняется в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. «Альфастрой» признан банкротом из-за долгов перед налоговой на общую сумму свыше 825 миллионов рублей. Из-за этого долга депутат также признан финансово несостоятельным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство строительства Челябинской области вошло в число кредиторов фирмы «АльфаСтрой» депутата гордумы Олега Иванова, который сейчас находится в СИЗО. Как сообщают в пресс-службе суда 15 апреля, учтен долг в размере 46,7 миллиона рублей. «Определениями суда заявление Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области удовлетворено частично, требование кредитора установлено в третьей очереди реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью „АльфаСтрой“ в общем размере 46 761 107 руб. 40 копеек. В том числе 42 061 288 руб. 40 коп. основного долга и 4 699 819 руб. штрафных санкций», — уточнили в пресс-службе суда. Исков от минстроя несколько — на общую сумму свыше 238 миллионов 215 тысяч рублей. Эти деньги минстрой ранее пытался взыскать с «АльфаСтроя», принадлежащего депутату челябинской городской думы Олегу Иванову за неисполненные по контрактам работы и за нарушения сроков. Ведомство требует включить долги в процесс банкротства «Альфастроя». Сам Иванов находится в СИЗО и обвиняется в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. «Альфастрой» признан банкротом из-за долгов перед налоговой на общую сумму свыше 825 миллионов рублей. Из-за этого долга депутат также признан финансово несостоятельным.