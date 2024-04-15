Вода из Тобола подступила к шоссе, соединяющему город с тремя микрорайонами. Видео

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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, шоссе тюнина, дпс
Водители Кургана сообщили о воде, подступающей к шоссе Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Водители заметили появление воды возле шоссе Тюнина в Кургане. Видео, снятое в низине автодороги, которая соединяет три микрорайона с центром города, появилось в соцсетях.

«Вода начала подходить к шоссе Тюнина», — пишут подписчики telegram-канала «Короче, Курган». По данной автодороге в Курган добираются жители микрорайонов Керамзитовый, Увал, Тополя и нескольких десятков дачных поселков.

Ранее вода появилась в нижней части шоссе, возле строительного рынка. В этом месте рабочие снимали ограждения. Вероятно, готовится закрытие дороги из-за наводнения.

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Водители заметили появление воды возле шоссе Тюнина в Кургане. Видео, снятое в низине автодороги, которая соединяет три микрорайона с центром города, появилось в соцсетях. «Вода начала подходить к шоссе Тюнина», — пишут подписчики telegram-канала «Короче, Курган». По данной автодороге в Курган добираются жители микрорайонов Керамзитовый, Увал, Тополя и нескольких десятков дачных поселков. Ранее вода появилась в нижней части шоссе, возле строительного рынка. В этом месте рабочие снимали ограждения. Вероятно, готовится закрытие дороги из-за наводнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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