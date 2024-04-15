Водители Кургана сообщили о воде, подступающей к шоссе
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Водители заметили появление воды возле шоссе Тюнина в Кургане. Видео, снятое в низине автодороги, которая соединяет три микрорайона с центром города, появилось в соцсетях.
«Вода начала подходить к шоссе Тюнина», — пишут подписчики telegram-канала «Короче, Курган». По данной автодороге в Курган добираются жители микрорайонов Керамзитовый, Увал, Тополя и нескольких десятков дачных поселков.
Ранее вода появилась в нижней части шоссе, возле строительного рынка. В этом месте рабочие снимали ограждения. Вероятно, готовится закрытие дороги из-за наводнения.
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