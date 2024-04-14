14 апреля 2024

Пермяк стал миллионером, потратив 15 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , торговля, коньки, лотерея, лотерейные билеты, лед, русское лото, столото
Удача улыбнулась пермяку в лотерее «Проще, чем дважды два» Фото:

Житель Пермского края стал победителем популярной лотереи. Счастливчик купил билет за 15 рублей и выиграл более миллиона, сообщили в «Столото».

«Участник из Пермского края купил билет на 126 комбинаций и 2 тиража и выиграл 1 260 608 рублей. В этой лотерее билет стоит всего 15 рублей», — говорится в telegram-канале «Столото».

Ранее URA.RU рассказывало о других победителях лотерей из Пермского края. Они выигрывали суммы до полумиллиарда рублей.

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Житель Пермского края стал победителем популярной лотереи. Счастливчик купил билет за 15 рублей и выиграл более миллиона, сообщили в «Столото». «Участник из Пермского края купил билет на 126 комбинаций и 2 тиража и выиграл 1 260 608 рублей. В этой лотерее билет стоит всего 15 рублей», — говорится в telegram-канале «Столото». Ранее URA.RU рассказывало о других победителях лотерей из Пермского края. Они выигрывали суммы до полумиллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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