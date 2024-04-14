Пермяк стал миллионером, потратив 15 рублей

Удача улыбнулась пермяку в лотерее «Проще, чем дважды два» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Житель Пермского края стал победителем популярной лотереи. Счастливчик купил билет за 15 рублей и выиграл более миллиона, сообщили в «Столото».

«Участник из Пермского края купил билет на 126 комбинаций и 2 тиража и выиграл 1 260 608 рублей. В этой лотерее билет стоит всего 15 рублей», — говорится в telegram-канале «Столото».

Ранее URA.RU рассказывало о других победителях лотерей из Пермского края. Они выигрывали суммы до полумиллиарда рублей.