Пермяк стал миллионером, потратив 15 рублей

Удача улыбнулась пермяку в лотерее «Проще, чем дважды два»
Житель Пермского края стал победителем популярной лотереи. Счастливчик купил билет за 15 рублей и выиграл более миллиона, сообщили в «Столото».
«Участник из Пермского края купил билет на 126 комбинаций и 2 тиража и выиграл 1 260 608 рублей. В этой лотерее билет стоит всего 15 рублей», — говорится в telegram-канале «Столото».
Ранее URA.RU рассказывало о других победителях лотерей из Пермского края. Они выигрывали суммы до полумиллиарда рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!