Свердловчане распродают выигранные на викторине «Опорный край» телефоны. Фото

15 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Свердловчане оценили смартфон в 9-10 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Жители Свердловской области распродают телефоны Xiaomi Redmi 13 °C, которые выиграли на викторине «Опорный край». Смартфоны оценивают в 9-10 тысяч рублей. Объявления о продаже появились на сайте «Авито». «Продаю телефон Redmi 13 °C новый в упаковке за 10,5 тысяч рублей. Телефон выиграл в розыгрыше „Опорный край“ 12 апреля», — пишет победитель викторины. Еще один продавец отмечает, что также получил смартфон на викторине и не вскрывал его. «Телефон новый, цвет не знаю, так как не вскрывал коробку. Цена — 9,9 тысячи рублей», — написал третий победитель. Всего среди 2,5 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов. Их средняя стоимость в магазинах электроники составляет 12,5 тысяч рублей. URA.RU писало о технических характеристиках гаджета. Также на викторине разыграли 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся актуальная информация об «Опорном крае» — в сюжете URA.RU. Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Свердловской области распродают телефоны Xiaomi Redmi 13 °C, которые выиграли на викторине «Опорный край». Смартфоны оценивают в 9-10 тысяч рублей. Объявления о продаже появились на сайте «Авито». «Продаю телефон Redmi 13 °C новый в упаковке за 10,5 тысяч рублей. Телефон выиграл в розыгрыше „Опорный край“ 12 апреля», — пишет победитель викторины. Еще один продавец отмечает, что также получил смартфон на викторине и не вскрывал его. «Телефон новый, цвет не знаю, так как не вскрывал коробку. Цена — 9,9 тысячи рублей», — написал третий победитель. Всего среди 2,5 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов. Их средняя стоимость в магазинах электроники составляет 12,5 тысяч рублей. URA.RU писало о технических характеристиках гаджета. Также на викторине разыграли 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся актуальная информация об «Опорном крае» — в сюжете URA.RU.