14 апреля 2024

Свердловчане распродают выигранные на викторине «Опорный край» телефоны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телефоны. Екатеринбург, телефон, мобильник, xiaomi, redmi
Свердловчане оценили смартфон в 9-10 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Жители Свердловской области распродают телефоны Xiaomi Redmi 13 °C, которые выиграли на викторине «Опорный край». Смартфоны оценивают в 9-10 тысяч рублей. Объявления о продаже появились на сайте «Авито».

«Продаю телефон Redmi 13 °C новый в упаковке за 10,5 тысяч рублей. Телефон выиграл в розыгрыше „Опорный край“ 12 апреля», — пишет победитель викторины. Еще один продавец отмечает, что также получил смартфон на викторине и не вскрывал его. «Телефон новый, цвет не знаю, так как не вскрывал коробку. Цена — 9,9 тысячи рублей», — написал третий победитель.

Всего среди 2,5 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов. Их средняя стоимость в магазинах электроники составляет 12,5 тысяч рублей. URA.RU писало о технических характеристиках гаджета. Также на викторине разыграли 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся актуальная информация об «Опорном крае» — в сюжете URA.RU.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Свердловской области распродают телефоны Xiaomi Redmi 13 °C, которые выиграли на викторине «Опорный край». Смартфоны оценивают в 9-10 тысяч рублей. Объявления о продаже появились на сайте «Авито». «Продаю телефон Redmi 13 °C новый в упаковке за 10,5 тысяч рублей. Телефон выиграл в розыгрыше „Опорный край“ 12 апреля», — пишет победитель викторины. Еще один продавец отмечает, что также получил смартфон на викторине и не вскрывал его. «Телефон новый, цвет не знаю, так как не вскрывал коробку. Цена — 9,9 тысячи рублей», — написал третий победитель. Всего среди 2,5 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов. Их средняя стоимость в магазинах электроники составляет 12,5 тысяч рублей. URA.RU писало о технических характеристиках гаджета. Также на викторине разыграли 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся актуальная информация об «Опорном крае» — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...