12 апреля 2024

Стало известно, какой смартфон дарят победителям викторины «Опорный край». Фото

Победителям викторины «Опорный край» дарят смартфоны Redmi за 12,5 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телефоны. Екатеринбург, телефоны
Всего среди свердловчан разыграли 2000 смартфонов Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Смартфоны, которые дарят победителям викторины «Опорный край» в Свердловской области, стали Xiaomi Redmi 13 °C. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, пообщавшийся с обладателями подарков у пункта выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. Их средняя стоимость в магазинах электроники составляет 12,5 тысяч рублей.

«Вот такой подарок! В любом случае лишним не будет, я очень рад», — поделился один из победителей. Телефон сделан в пластиковом корпусе, разрешение экрана 1600×720. Основная тройная камера на 50 Мп обрабатывает фото с помощью искусственного интеллекта, можно использовать разные режимы съемки. Процессор — восьмиядерный. Мощность аккумулятора — 5000 мА. Стоимость телефона в магазинах порядка 12-13 тысяч рублей.

Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. С сегодняшнего дня они могут забрать подарки в пункте выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и в ДК имени Костевича в Ирбите (здесь выдают мотоциклы). Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». О том, как проходит выдача призов, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смартфоны, которые дарят победителям викторины «Опорный край» в Свердловской области, стали Xiaomi Redmi 13 °C. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, пообщавшийся с обладателями подарков у пункта выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. Их средняя стоимость в магазинах электроники составляет 12,5 тысяч рублей. «Вот такой подарок! В любом случае лишним не будет, я очень рад», — поделился один из победителей. Телефон сделан в пластиковом корпусе, разрешение экрана 1600×720. Основная тройная камера на 50 Мп обрабатывает фото с помощью искусственного интеллекта, можно использовать разные режимы съемки. Процессор — восьмиядерный. Мощность аккумулятора — 5000 мА. Стоимость телефона в магазинах порядка 12-13 тысяч рублей. Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. С сегодняшнего дня они могут забрать подарки в пункте выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и в ДК имени Костевича в Ирбите (здесь выдают мотоциклы). Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». О том, как проходит выдача призов, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...