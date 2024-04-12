Стало известно, какой смартфон дарят победителям викторины «Опорный край». Фото

Победителям викторины «Опорный край» дарят смартфоны Redmi за 12,5 тысяч

13 апреля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Всего среди свердловчан разыграли 2000 смартфонов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Смартфоны, которые дарят победителям викторины «Опорный край» в Свердловской области, стали Xiaomi Redmi 13 °C. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, пообщавшийся с обладателями подарков у пункта выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. Их средняя стоимость в магазинах электроники составляет 12,5 тысяч рублей. «Вот такой подарок! В любом случае лишним не будет, я очень рад», — поделился один из победителей. Телефон сделан в пластиковом корпусе, разрешение экрана 1600×720. Основная тройная камера на 50 Мп обрабатывает фото с помощью искусственного интеллекта, можно использовать разные режимы съемки. Процессор — восьмиядерный. Мощность аккумулятора — 5000 мА. Стоимость телефона в магазинах порядка 12-13 тысяч рублей. Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. С сегодняшнего дня они могут забрать подарки в пункте выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и в ДК имени Костевича в Ирбите (здесь выдают мотоциклы). Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». О том, как проходит выдача призов, читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Фото: Джанита Джаллатова, URA.RU Фото: Джанита Джаллатова, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смартфоны, которые дарят победителям викторины «Опорный край» в Свердловской области, стали Xiaomi Redmi 13 °C. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, пообщавшийся с обладателями подарков у пункта выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге. Их средняя стоимость в магазинах электроники составляет 12,5 тысяч рублей. «Вот такой подарок! В любом случае лишним не будет, я очень рад», — поделился один из победителей. Телефон сделан в пластиковом корпусе, разрешение экрана 1600×720. Основная тройная камера на 50 Мп обрабатывает фото с помощью искусственного интеллекта, можно использовать разные режимы съемки. Процессор — восьмиядерный. Мощность аккумулятора — 5000 мА. Стоимость телефона в магазинах порядка 12-13 тысяч рублей. Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. С сегодняшнего дня они могут забрать подарки в пункте выдачи в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге и в ДК имени Костевича в Ирбите (здесь выдают мотоциклы). Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». О том, как проходит выдача призов, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.